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Партнерская программа Betsstore

Автор темы qwerty465789, Вчера, 19:12

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#1 qwerty465789

qwerty465789

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Отправлено Вчера, 19:12

Здравствуйте уважаемые посетители сайта.
Хочу рассказать вам про партнерскую программу Betsstore.
Ссылка для регистрации -  betsstore.net
 
Перейдя по ссылке вас встретит приятный и понятный дизайн сайта.
Далее нажимаем кнопку реистрации и регистрируемся.
После подтверждения почты возвращаемся обратно на сайт.
Листаем вниз страницы и видим там
 
W9oVzC9sSR_7CgypjMZ5zw.png
 
Нажимаем на кнопку партнерская программа и нас перекидывает на другую страницу сайта.
 
ykUPRhNJQ2SXfg6_04jxzw.png
 
Читаем правила программы(настоятельно рекомендую), выбираем предпочтительный способ заработка.
 
x-Khw7shSXuMBz4SGVeM5g.png
 
Такие способы как:
-Клики(1 руб)
-Регистрации(10-100 руб)
-% от пополнения (15%)
-% от выигрыша конторы
-Оплата за видео(50-10000руб)
-Статьи(50-10000 руб)
-Комментарии(1-50 руб)
 
После того как вы стали партнером, у вас появится личный кабинет партнера.
 
b6tT03p2T4G2g52Pfb-lpg.png
 
Заходим в него и там видим нашу партнерскую ссылку для привлечения пользователей на сайт.
Там же отображается вся статистика по нашему заработку.
 
Минимальная сумма для вывода состовляет 100 рублей.
Выводить деньги можно на Киви, Яндекс деньги и карту.
 
Если у вас возникнут какие-либо вопросы то вы всегда можете и должны обратиться к консультанту.
Если же консультанта по каким либо причинам нет онлайн, то вы можете написать по контактам.
 
91gMF0FfRLmihXo2BnAfeA.png
 
Партнерская программа исправно платит, никаких нареканий за время работы обнаружено не было.
Спасибо за внимание.
 

 


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