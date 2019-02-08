Отправлено Сегодня, 11:43

Design studio: Juicy-ART

Опыт работы: 6 лет.

Более 350+ успешно выполненных проектов.

Рейтинг работ: behance.net/juicyart

Группа ВК: vk.com/juicyart_design

Скайп: andrey.roabis

Telegram: @AndreyRoabis

Сайт: juicy-art.net (готов на 90%)





УСЛОВИЯ И ДЕНЬГИ



Я часто выступаю заказчиком при поиске верстальщиков или программистов, поэтому не понаслышке знаю, каково работать с фрилансерами и какие сложности испытывает заказчик при поиске добросовестного исполнителя

ПРЕДОПЛАТА

Вы можете внести 50% предоплату на Qiwi +380689139637

Срочные заказы — оплата 100%

РАБОТА ПО ЭТАПАМ

Шаг за шагом вы получите желаемый результат. Сначала один или несколько прототипов, а затем макет

СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО

1 день на прототип и 2-3 дня на макет. 4 дня доработки. 70% времени всего проекта тратит заказчик

ЧИСЛО МАКЕТОВ

Второй вариант только в случае, если первый совсем не подошел и он более не рассматривается. Всего три

ВОЗВРАТ ДЕНЕГ

Вы можете рассчитывать на возврат предоплаты только в случае, если работа над макетом еще не началась

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Отвечаю на E-mail почти сразу, в скайпе: (andrey.roabis) постоянно, доступен по телефону +380689139637

СХЕМА РАБОТЫ

Бриф на дизайн — 50% предоплата — Прототип — Разработка дизайна — Внутренние страницы — 50% Оплата — Отправка PSD макетов

НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Все дополнительные задачи не оговоренные до начала работ оплачиваются отдельно

ОБЩЕНИЕ И ПРОЦЕСС

Помогаю заказчику понять, что ему нужно в дизайне. Не «впариваю» дизайн, если он тупо не нравится