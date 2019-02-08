Design studio: Juicy-ART
Опыт работы: 6 лет.
Более 350+ успешно выполненных проектов.
Рейтинг работ: behance.net/juicyart
Группа ВК: vk.com/juicyart_design
Скайп: andrey.roabis
Telegram: @AndreyRoabis
Сайт: juicy-art.net (готов на 90%)
УСЛОВИЯ И ДЕНЬГИ
Я часто выступаю заказчиком при поиске верстальщиков или программистов, поэтому не понаслышке знаю, каково работать с фрилансерами и какие сложности испытывает заказчик при поиске добросовестного исполнителя
ПРЕДОПЛАТА
Вы можете внести 50% предоплату на Qiwi +380689139637
Срочные заказы — оплата 100%
РАБОТА ПО ЭТАПАМ
Шаг за шагом вы получите желаемый результат. Сначала один или несколько прототипов, а затем макет
СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО
1 день на прототип и 2-3 дня на макет. 4 дня доработки. 70% времени всего проекта тратит заказчик
ЧИСЛО МАКЕТОВ
Второй вариант только в случае, если первый совсем не подошел и он более не рассматривается. Всего три
ВОЗВРАТ ДЕНЕГ
Вы можете рассчитывать на возврат предоплаты только в случае, если работа над макетом еще не началась
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Отвечаю на E-mail почти сразу, в скайпе: (andrey.roabis) постоянно, доступен по телефону +380689139637
СХЕМА РАБОТЫ
Бриф на дизайн — 50% предоплата — Прототип — Разработка дизайна — Внутренние страницы — 50% Оплата — Отправка PSD макетов
НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Все дополнительные задачи не оговоренные до начала работ оплачиваются отдельно
ОБЩЕНИЕ И ПРОЦЕСС
Помогаю заказчику понять, что ему нужно в дизайне. Не «впариваю» дизайн, если он тупо не нравится