Финансовая ниша меняющая правила игры!

Отправлено Сегодня, 21:09







Наконец то мы нашли решение которое в разы упрощает инвестиционную деятельность!



Возможно, вы уже пробовали вкладывать средства в рынки США или РФ, возможно пробовали себя в трейдинге.Независимо от того делаете ли вы стабильный плюс или получили просадку я считаю, что современный специалист финансовой отрасли должен держать руку на пульсе индустрии в целом и анализировать новые направления в отрасли.

Как раз о таком инновационном инструменте я и хочу рассказать!



Эволюция инвестирования не стояла на месте и от того момента когда инвестирование казалось чем-то эксклюзивным, доступным только для очень богатых людей прошло немало времени, а с развитием цифровых технологий - целая эпоха.



На данный момент появились инструменты позволяющие любому человеку от студента у которого за душой тысяча деревянных так и бизнесмену который ежемесячно может откладывать 1000-10000 вечнозеленых североамериканских на равных условиях выстраивать свои портфели и приумножать капитал.



За более чем 10 лет существования издательства info-dvd мы проработали десятки различных направлений. Но аналогичного инновационного инструмента мы не встречали.





Краудинвестинг стремительно ворвался в мою жизнь и в жизнь издательства info-dvd.



За все время существования издательства мы скрупулезно отбираем стратегии и инструменты которые помогли сотням человек улучшить их материальное состояние.









По предварительной оценке нашей редакторской коллегии Краудинвестинг произведет прорыв в индустрии!



Подумайте сами, инструмент который по своей надежности не уступает банковским депозитам, но в то же время дает прибыль от 20 % до 80 % годовых, а в некоторых случаях может дать такой же результат и за пол года заслуживает того чтобы мы дали вам о нем информацию!

И это не просто цифры, это картина рынка краудинвестинга на текущий момент.

Финансовые эксперты предрекают Краудинвестингу революционное значение!



Краудинвестинг - новая технология инвестирования с “входным билетом” от 1000 рублей и пассивным доходом 20-80% годовых.



Мы подготовили для вас возможность встретится с экспертом который заслужил безупречную репутацию в деловых кругах Сингапура, США и РФ.

Илья Бутурлин введет вас в курс того что собой представляет Краудинвестинг в целом!



Мы провели огромную работу для привлечения эксперта такого уровня как Илья в издательство info-dvd.

Это стоило действительно немалых сил и затрачено много времени, так как у него очень насыщенная деловая жизнь, постоянные выступления на телевидении и конференциях РФ.



Знакомьтесь финансовый эксперт — Илья Бутурлин:







Прошел путь от рядового инвестора и сотрудника регулятора до директора Биржи Деривативов в Сингапуре.

Дипломированный юрист в сфере финансового права (окончил МГЮА им. Кутафина с красным дипломом);

Второе высшее по специальности «финансовые рынки и финансовый инжиниринг» (Финансовая академия, в настоящее время Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации);

Аспирантура Финансового университета;

Преподаватель в Финансовом университете более 7 лет;

Управляющий директор hedge.pro;

Директор Биржи Деривативов в Сингапуре;

Вошел в десятку трейдеров-миллионеров конкурса «Лучший частный инвестор» (по состоянию на 2013 г.);

Призер World Cup Championship of Future Trading, занял 7 место на конкурсе 2013 и получил мировую известность в сфере финансов;

Консультирует компании и частных инвесторов по вопросам управления капиталом, хеджирования валютных рисков, защиты прав и законных интересов инвесторов;

Имеет огромный преподавательский стаж и владеет методологией педагогики досконально.

Только подумайте, Краудинвестинг дает возможность участвовать в рынке Сингапура и США.



Вы сможете напрямую получать прибыль от деятельности Сингапурских и штатовских компаний.

Почему именно эти страны?



За все время в Сингапуре не было ни одного случая банкротства банка!



Их скоринговая система и система регуляторов работают на таком уровне что нам это и не снилось.

Соответственно компании которые участвуют на краудинвестинговых площадках проходят очень жесткий отбор и контроль регуляторов индустрии.

Прежде чем компании заявит о том, что она готова привлекать средства и давать инвесторам прибыль она проходит круги проверок скоринговых систем и если ей дают разрешение на реализацию краудинвестинговой модели, значит ее деятельность надежна и интересна нам как инвесторам.



Также вы должны знать, что Краудинвестинг - не биржевой инструмент.

Вам не нужно будет иметь регистрации у биржевых брокеров, платить комиссии которые на длительной перспективе снижают ваш доход в разы, нет необходимости вникать в тонкости технического и фундаментального анализа.

Вся спекулятивная головная боль и танцы с бубном вокруг торговых терминалов и графиков - отсутствует напрочь!



Главное преимущество краудинвестинга в том, что не нужно быть семи пядей во лбу чтобы его освоить. И это действительно так.



Вам не нужно заморачиватся по следующим темам:

изучать десятки биржевых инструментов инвестирования,

открывать счета у многочисленных брокеров

танцевать с бубном вокруг графиков

отсутствует головная боль спекулятивной торговли

вам не нужна своя или чья то торговая система

не будете использовать автоматизированные советники

Все очень просто! Алгоритм работы освоит даже человек далекий от финансовой граммотности:

Выбираете страну и площадку

Анализируете предложение и надежность компании

Принимаете решения о сумме вклада

Инвестируете

Получаете прибыль

Используете заработанные средства по своему желанию

Но как вы понимаете везде кроются нюансы и в этом вам поможет Илья Бутурлин.



Краудинвестинг прост и крайне эффективен!





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