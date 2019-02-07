Финансовая ниша меняющая правила игры!

Наконец то мы нашли решение которое в разы упрощает инвестиционную деятельность!
Возможно, вы уже пробовали вкладывать средства в рынки США или РФ, возможно пробовали себя в трейдинге.Независимо от того делаете ли вы стабильный плюс или получили просадку я считаю, что современный специалист финансовой отрасли должен держать руку на пульсе индустрии в целом и анализировать новые направления в отрасли.
Как раз о таком инновационном инструменте я и хочу рассказать!
Эволюция инвестирования не стояла на месте и от того момента когда инвестирование казалось чем-то эксклюзивным, доступным только для очень богатых людей прошло немало времени, а с развитием цифровых технологий - целая эпоха.
На данный момент появились инструменты позволяющие любому человеку от студента у которого за душой тысяча деревянных так и бизнесмену который ежемесячно может откладывать 1000-10000 вечнозеленых североамериканских на равных условиях выстраивать свои портфели и приумножать капитал.
За более чем 10 лет существования издательства info-dvd мы проработали десятки различных направлений. Но аналогичного инновационного инструмента мы не встречали.
Краудинвестинг стремительно ворвался в мою жизнь и в жизнь издательства info-dvd.
За все время существования издательства мы скрупулезно отбираем стратегии и инструменты которые помогли сотням человек улучшить их материальное состояние.
По предварительной оценке нашей редакторской коллегии Краудинвестинг произведет прорыв в индустрии!
Подумайте сами, инструмент который по своей надежности не уступает банковским депозитам, но в то же время дает прибыль от 20 % до 80 % годовых, а в некоторых случаях может дать такой же результат и за пол года заслуживает того чтобы мы дали вам о нем информацию!
И это не просто цифры, это картина рынка краудинвестинга на текущий момент.
Финансовые эксперты предрекают Краудинвестингу революционное значение!
Краудинвестинг - новая технология инвестирования с “входным билетом” от 1000 рублей и пассивным доходом 20-80% годовых.
Мы подготовили для вас возможность встретится с экспертом который заслужил безупречную репутацию в деловых кругах Сингапура, США и РФ.
Илья Бутурлин введет вас в курс того что собой представляет Краудинвестинг в целом!
Мы провели огромную работу для привлечения эксперта такого уровня как Илья в издательство info-dvd.
Это стоило действительно немалых сил и затрачено много времени, так как у него очень насыщенная деловая жизнь, постоянные выступления на телевидении и конференциях РФ.
Знакомьтесь финансовый эксперт — Илья Бутурлин:
- Прошел путь от рядового инвестора и сотрудника регулятора до директора Биржи Деривативов в Сингапуре.
- Дипломированный юрист в сфере финансового права (окончил МГЮА им. Кутафина с красным дипломом);
- Второе высшее по специальности «финансовые рынки и финансовый инжиниринг» (Финансовая академия, в настоящее время Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации);
- Аспирантура Финансового университета;
- Преподаватель в Финансовом университете более 7 лет;
- Управляющий директор hedge.pro;
- Директор Биржи Деривативов в Сингапуре;
- Вошел в десятку трейдеров-миллионеров конкурса «Лучший частный инвестор» (по состоянию на 2013 г.);
- Призер World Cup Championship of Future Trading, занял 7 место на конкурсе 2013 и получил мировую известность в сфере финансов;
- Консультирует компании и частных инвесторов по вопросам управления капиталом, хеджирования валютных рисков, защиты прав и законных интересов инвесторов;
- Имеет огромный преподавательский стаж и владеет методологией педагогики досконально.
Только подумайте, Краудинвестинг дает возможность участвовать в рынке Сингапура и США.
Вы сможете напрямую получать прибыль от деятельности Сингапурских и штатовских компаний.
Почему именно эти страны?
За все время в Сингапуре не было ни одного случая банкротства банка!
Их скоринговая система и система регуляторов работают на таком уровне что нам это и не снилось.
Соответственно компании которые участвуют на краудинвестинговых площадках проходят очень жесткий отбор и контроль регуляторов индустрии.
Прежде чем компании заявит о том, что она готова привлекать средства и давать инвесторам прибыль она проходит круги проверок скоринговых систем и если ей дают разрешение на реализацию краудинвестинговой модели, значит ее деятельность надежна и интересна нам как инвесторам.
Также вы должны знать, что Краудинвестинг - не биржевой инструмент.
Вам не нужно будет иметь регистрации у биржевых брокеров, платить комиссии которые на длительной перспективе снижают ваш доход в разы, нет необходимости вникать в тонкости технического и фундаментального анализа.
Вся спекулятивная головная боль и танцы с бубном вокруг торговых терминалов и графиков - отсутствует напрочь!
Главное преимущество краудинвестинга в том, что не нужно быть семи пядей во лбу чтобы его освоить. И это действительно так.
Вам не нужно заморачиватся по следующим темам:
- изучать десятки биржевых инструментов инвестирования,
- открывать счета у многочисленных брокеров
- танцевать с бубном вокруг графиков
- отсутствует головная боль спекулятивной торговли
- вам не нужна своя или чья то торговая система
- не будете использовать автоматизированные советники
Все очень просто! Алгоритм работы освоит даже человек далекий от финансовой граммотности:
- Выбираете страну и площадку
- Анализируете предложение и надежность компании
- Принимаете решения о сумме вклада
- Инвестируете
- Получаете прибыль
- Используете заработанные средства по своему желанию
Но как вы понимаете везде кроются нюансы и в этом вам поможет Илья Бутурлин.
Краудинвестинг прост и крайне эффективен!
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