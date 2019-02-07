Qiwi Авторегистратор [от webime.net]

Отправлено Сегодня, 12:28

QIWI-Авторегистратора от webime.net

Режим "Регистрация"

Режим "Проверка аккаунтов QIWI на Валид"

Все обновления бесплатны.

QIWI Авторегистратор

Стоимость - 50 дол.

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1) Заказать и запустить софт2) Установить путь к файлу с прокси3) Установить API ключи для капчи и SMS-сервисов- Все остальное программа делает сама.На выходе Вы получаете файл с аккаунтами, полностью готовыми к использованию.- Поддержка прокси- Пользовательские или встроенные- Подключенные Anti-Captcha и RuCaptcha- Несколько SMS-сервисов на выбор (подключаем новые по запросу)- Выбор номера по стране- Отключение SMS-подтверждения- Проверка аккаунтов на валид- Проверка отключено ли SMS-подтвержденияПрограмма реализована на платформе ZennoPoster.Возможны индивидуальные доработки для каждого клиента.Софт постоянно обновляем.(в год)*если у Вас нет ZennoPoster - 60 дол.ПочтаТелеграмSkype*Оператор онлайнqiwi аккаунты, киви аккаунты, киви регистрация, qiwi регистрация

Сообщение отредактировал webime: Сегодня, 12:50