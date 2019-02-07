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Qiwi Авторегистратор [от webime.net]

Автор темы webime, Сегодня, 12:28

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#1 webime

webime

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Отправлено Сегодня, 12:28

proposition.png

webime.net сообщает Вам о выходе нашего нового и очень полезного продукта.
Регистрируйте любое количество QIWI аккаутов с помощью QIWI-Авторегистратора от webime.net!

Как запустить конвейер регистрации QIWI аккаунтов за 3 Шага?
1) Заказать и запустить софт
2) Установить путь к файлу с прокси
3) Установить API ключи для капчи и SMS-сервисов
- Все остальное программа делает сама.

На выходе Вы получаете файл с аккаунтами, полностью готовыми к использованию.

QIWI-soft.png

Режим "Регистрация"
- Поддержка прокси
- Пользовательские или встроенные
- Подключенные Anti-Captcha и RuCaptcha
- Несколько SMS-сервисов на выбор (подключаем новые по запросу)
- Выбор номера по стране
- Отключение SMS-подтверждения

Режим "Проверка аккаунтов QIWI на Валид"
- Проверка аккаунтов на валид
- Проверка отключено ли SMS-подтверждения

Программа реализована на платформе ZennoPoster.
Возможны индивидуальные доработки для каждого клиента.
Софт постоянно обновляем.

Все обновления бесплатны.

QIWI Авторегистратор
Стоимость - 50 дол. (в год)
*если у Вас нет ZennoPoster - 60 дол.

Спросить и заказать
Почта support@webime.net
Телеграм @webime
Skype live:webime
https://webime.net/
*Оператор онлайн

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Сообщение отредактировал webime: Сегодня, 12:50

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