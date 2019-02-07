Настройка рекламы в РСЯ

Отправлено Сегодня, 06:01

Здравствуйте.

Я специалист по рекламе в Яндекс Директ. Настраиваю рекламу в РСЯ на сайт, чтобы помочь организовать поток клиентов из интернета.

Но для начала проведу маркетинговый анализ сайта и конкурентов, чтобы оценить качественный подход предложения на нем. За аудит прошу только отзыв.

Поверьте, детальный анализ конкурентов будет интересен. И это бесплатный бонус даст определенную ценность.

Если Вас устроит результат и подход к работе, то проведем переговоры насчет рекламной кампании.

Как Вам мое предложение?

Контакты:

Скайп kgal_1960

Почта gala-kras58.ru@yandex.ru