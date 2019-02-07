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Настройка рекламы в РСЯ

Автор темы galin, Сегодня, 06:01

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#1 galin

galin

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 06:01

Здравствуйте.

 Я специалист  по рекламе в Яндекс Директ.  Настраиваю  рекламу в РСЯ на  сайт, чтобы помочь организовать поток клиентов из интернета.

Но для начала  проведу маркетинговый анализ  сайта и конкурентов, чтобы  оценить качественный подход предложения на нем.  За аудит прошу только отзыв.

Поверьте, детальный анализ конкурентов будет  интересен. И это бесплатный бонус даст  определенную ценность.

Если Вас устроит результат и подход к работе, то проведем переговоры насчет рекламной кампании.

Как Вам мое предложение?

 

Контакты:

Скайп      kgal_1960   

Почта   gala-kras58.ru@yandex.ru

 

 

  

 

 

 

 

 


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