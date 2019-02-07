Настройка рекламы в РСЯ

Здравствуйте.
Я специалист по рекламе в Яндекс Директ. Настраиваю рекламу в РСЯ на сайт, чтобы помочь организовать поток клиентов из интернета.
Но для начала проведу маркетинговый анализ сайта и конкурентов, чтобы оценить качественный подход предложения на нем. За аудит прошу только отзыв.
Поверьте, детальный анализ конкурентов будет интересен. И это бесплатный бонус даст определенную ценность.
Если Вас устроит результат и подход к работе, то проведем переговоры насчет рекламной кампании.
Как Вам мое предложение?
Контакты:
Скайп kgal_1960
Почта gala-kras58.ru@yandex.ru