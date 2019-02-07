Супер WhatsApp Комбайн (Рассылка по ЛС/чатам/Автоответчик/Авторегистра

Отправлено Сегодня, 04:20

функции

- чекает номера на Валид

- регистрирует аккаунты

- шлет сообщения с аккаунтов, всем кто ответил шлет второе сообщение

- работает через прокси

- хорошая анонимность

в планах:

- рассылка по чатам

- анализ чатов

- автоответчик с широким функционалом

- добавление разных режимов рассылки под чаты и лички

- добавление разных сервисов активации ( сейчас 3 )

поддержка

- чат покупателей

- помощь по тимке/скайп демонстрации с первым запуском

поддержки нету по:

- куда лить

- какие лимиты

- где брать прокси

- спали тему/помоги окупить

3 месяца теста - 5700 р

Видео по работе и отзывы скину в телеграмм @captainagent

Есть возможность заказать рассылку по вашей базе или чекинг номеров из вашей базы

Тоже пишите в телеграм