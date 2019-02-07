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Супер WhatsApp Комбайн (Рассылка по ЛС/чатам/Автоответчик/Авторегистра

Автор темы AgentLab, Сегодня, 04:20

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#1 AgentLab

AgentLab

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 04:20

whats1.jpg
whatsap2.jpg
 
функции 
- чекает номера на Валид 
- регистрирует аккаунты 
- шлет сообщения с аккаунтов, всем кто ответил шлет второе сообщение 
- работает через прокси 
- хорошая анонимность 
 
в планах: 
- рассылка по чатам 
- анализ чатов 
- автоответчик с широким функционалом
- добавление разных режимов рассылки под чаты и лички 
- добавление разных сервисов активации ( сейчас 3 ) 
 
поддержка 
- чат покупателей 
- помощь по тимке/скайп демонстрации с первым запуском 
 
поддержки нету по: 
- куда лить 
- какие лимиты 
- где брать прокси 
- спали тему/помоги окупить
 
3 месяца теста - 5700 р 
Видео по работе и отзывы скину в телеграмм @captainagent
 
Есть возможность заказать рассылку по вашей базе или чекинг номеров из вашей базы 
 
Тоже пишите в телеграм

 


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