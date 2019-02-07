Супер WhatsApp Комбайн (Рассылка по ЛС/чатам/Автоответчик/Авторегистра

функции
- чекает номера на Валид
- регистрирует аккаунты
- шлет сообщения с аккаунтов, всем кто ответил шлет второе сообщение
- работает через прокси
- хорошая анонимность
в планах:
- рассылка по чатам
- анализ чатов
- автоответчик с широким функционалом
- добавление разных режимов рассылки под чаты и лички
- добавление разных сервисов активации ( сейчас 3 )
поддержка
- чат покупателей
- помощь по тимке/скайп демонстрации с первым запуском
поддержки нету по:
- куда лить
- какие лимиты
- где брать прокси
- спали тему/помоги окупить
3 месяца теста - 5700 р
Видео по работе и отзывы скину в телеграмм @captainagent
Есть возможность заказать рассылку по вашей базе или чекинг номеров из вашей базы
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