Разработка онлайн казино

Уважаемые модераторы, если я ошибся разделом, прошу перенести тему в нужный раздел. Спасибо!
Компания YourGambling предлагает разработку онлайн казино под ключ на собственной платформе.
Стоимость разработки: от $2999! В стоимость входят:
1. лицензия на платформу YGC 2.0 Final;
2. выделенный сервер в DE/NL;
3. доменные имена международных зон;
4. качественные арендованные игры;
5. административная панель;
6. партнерская программа;
7. индивидуальный дизайн;
8. ставки на спорт;
9. сайт-зеркальщик;
10. бессрочная техподдержка.
Лицензия на игорный бизнес необязательна! Получение от $25000.
Возможны доработки любого уровня сложности за доплату.
Примеры казино отправляю в Telegram, ICQ, Skype.
Скидка на разработку 15% по коду SD061902YG.
Контактная информация:
Telegram: @YourGambling
Skype: YourGambling
ICQ: 43222225