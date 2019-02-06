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Разработка онлайн казино

Автор темы explo, Сегодня, 21:26

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#1 explo

explo

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Обычный

Отправлено Сегодня, 21:26

Уважаемые модераторы, если я ошибся разделом, прошу перенести тему в нужный раздел. Спасибо!


Компания YourGambling предлагает разработку онлайн казино под ключ на собственной платформе.

Стоимость разработки: от $2999! В стоимость входят:

1. лицензия на платформу YGC 2.0 Final;

2. выделенный сервер в DE/NL;

3. доменные имена международных зон;

4. качественные арендованные игры;

5. административная панель;

6. партнерская программа;

7. индивидуальный дизайн;

8. ставки на спорт;

9. сайт-зеркальщик;

10. бессрочная техподдержка.

Лицензия на игорный бизнес необязательна! Получение от $25000.

Возможны доработки любого уровня сложности за доплату.

Примеры казино отправляю в Telegram, ICQ, Skype.

Скидка на разработку 15% по коду SD061902YG.

Контактная информация:

Telegram: @YourGambling

Skype: YourGambling

ICQ: 43222225

 


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