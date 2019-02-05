Продажа высококачественных дедиков с широким каналом по низкой цене. Г

Отправлено Сегодня, 07:29

Доброго времени суток уважаемые пользователи и гости форума!







Вашему вниманию предлагается сервис по продажам Dedicated servers (дедики)!

В наличии только быстрые серверы с параметрами 50-150 мбит абсолютно для любых ваших целей!

Цена всего 2$, найдёте дешевле-я отдам ещё дешевле!



Гарантии:

-На все дедики действует гарантия 72 часа.

Гарантия распространяется если только к дедику нет подключения. Если вашу учётную запись удалили или закрыли - это не гарантийный случай и в нём никаких замен и возвратов средств нет!

-Продавая вам дедик, он будет с рабочим интернетом.

-Учетная запись предоставляется только в одни руки (хозяин вы и только вы)



Более 30 стран в списке!







Для вашего удобства на всех продаваемых дедиках уже создана отдельная учетная запись для работы, с полными административными правами. Вы можете по желанию лишь сменить пароль и сразу начать работать!



Гарант за Ваш счёт только приветствуется!



О моем сервисе:

- Работа без обмана и пропаж

- Индивидуальный подход к каждому клиенту

- Постоянным клиентам делаю хорошие скидки!



Способы оплаты: Qiwi, WebMoney, BTC



Контакты:

- Telegram: genotipnet

- ICQ: 746638899



Для Вашего удобства и более оперативной работы прошу обращаться по представленным выше контактам, т.к. я не всегда есть на сайте.