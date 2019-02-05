Продажа высококачественных дедиков с широким каналом по низкой цене. Г

Доброго времени суток уважаемые пользователи и гости форума!
Вашему вниманию предлагается сервис по продажам Dedicated servers (дедики)!
В наличии только быстрые серверы с параметрами 50-150 мбит абсолютно для любых ваших целей!
Цена всего 2$, найдёте дешевле-я отдам ещё дешевле!
Гарантии:
-На все дедики действует гарантия 72 часа.
Гарантия распространяется если только к дедику нет подключения. Если вашу учётную запись удалили или закрыли - это не гарантийный случай и в нём никаких замен и возвратов средств нет!
-Продавая вам дедик, он будет с рабочим интернетом.
-Учетная запись предоставляется только в одни руки (хозяин вы и только вы)
Более 30 стран в списке!
Для вашего удобства на всех продаваемых дедиках уже создана отдельная учетная запись для работы, с полными административными правами. Вы можете по желанию лишь сменить пароль и сразу начать работать!
Гарант за Ваш счёт только приветствуется!
О моем сервисе:
- Работа без обмана и пропаж
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Постоянным клиентам делаю хорошие скидки!
Способы оплаты: Qiwi, WebMoney, BTC
Контакты:
- Telegram: genotipnet
- ICQ: 746638899
Для Вашего удобства и более оперативной работы прошу обращаться по представленным выше контактам, т.к. я не всегда есть на сайте.