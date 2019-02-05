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Продажа высококачественных дедиков с широким каналом по низкой цене. Г

Автор темы genotipnet, Сегодня, 07:29

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#1 genotipnet

genotipnet

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Отправлено Сегодня, 07:29

Доброго времени суток уважаемые пользователи и гости форума!

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Вашему вниманию предлагается сервис по продажам Dedicated servers (дедики)!
В наличии только быстрые серверы с параметрами 50-150 мбит абсолютно для любых ваших целей!
Цена всего 2&#36;, найдёте дешевле-я отдам ещё дешевле!

Гарантии:
-На все дедики действует гарантия 72 часа.
Гарантия распространяется если только к дедику нет подключения. Если вашу учётную запись удалили или закрыли - это не гарантийный случай и в нём никаких замен и возвратов средств нет!
-Продавая вам дедик, он будет с рабочим интернетом.
-Учетная запись предоставляется только в одни руки (хозяин вы и только вы)

Более 30 стран в списке!

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Для вашего удобства на всех продаваемых дедиках уже создана отдельная учетная запись для работы, с полными административными правами. Вы можете по желанию лишь сменить пароль и сразу начать работать!

Гарант за Ваш счёт только приветствуется!

О моем сервисе:
- Работа без обмана и пропаж
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Постоянным клиентам делаю хорошие скидки!

Способы оплаты: Qiwi, WebMoney, BTC

Контакты:
- Telegram: genotipnet
- ICQ: 746638899

Для Вашего удобства и более оперативной работы прошу обращаться по представленным выше контактам, т.к. я не всегда есть на сайте.

 


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