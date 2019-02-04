Пакет услуг для инфобизнесмена, который включается в себя:
- Разработка landing page, посадочной страницы для эксперта или курса
- Реклама в соц сетях. Сбор регистраций на вебинары и бесплатные курсы. Реклама настраивается на Facebook, Instagram и VKontakte. Гарантированно приведу на ваш вебинар 100 человек онлайн. Все зависит от бюджета и желаемой стоимости за регистрацию
- Организация курсов на платформах обучения
- Техническая помощь в организации вебинара. Настройка комнаты, вебинарная воронка из писем и т.д
- Email и VK рассылки
Каждую услугу можно приобрести отдельно, или купить весь пакет сразу.
Так же приму предложение на постоянную работу в развивающийся проект, где нужна моя помощь.
Для связи со мной и уточнения цен на мои услуги, и предложение о работе в проекте, можете писать сюда:
Почта: bozhko_work@mail.ru
Whats App: 89044746898
ВК: @headjek