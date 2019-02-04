Отправлено Сегодня, 08:14

Пакет услуг для инфобизнесмена, который включается в себя:

Разработка landing page, посадочной страницы для эксперта или курса

Реклама в соц сетях. Сбор регистраций на вебинары и бесплатные курсы. Реклама настраивается на Facebook, Instagram и VKontakte. Гарантированно приведу на ваш вебинар 100 человек онлайн. Все зависит от бюджета и желаемой стоимости за регистрацию

Организация курсов на платформах обучения

Техническая помощь в организации вебинара. Настройка комнаты, вебинарная воронка из писем и т.д

Email и VK рассылки

Каждую услугу можно приобрести отдельно, или купить весь пакет сразу.

Так же приму предложение на постоянную работу в развивающийся проект, где нужна моя помощь.

Для связи со мной и уточнения цен на мои услуги, и предложение о работе в проекте, можете писать сюда:

Почта: bozhko_work@mail.ru

Whats App: 89044746898

ВК: @headjek