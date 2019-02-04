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Пакет услуг для инфобизнесмена

Автор темы Владимир Божко, Сегодня, 08:14

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#1 Владимир Божко

Владимир Божко

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Отправлено Сегодня, 08:14

Пакет услуг для инфобизнесмена, который включается в себя:

  • Разработка landing page, посадочной страницы для эксперта или курса
  • Реклама в соц сетях. Сбор регистраций на вебинары и бесплатные курсы. Реклама настраивается на Facebook, Instagram и VKontakte. Гарантированно приведу на ваш вебинар 100 человек онлайн. Все зависит от бюджета и желаемой стоимости за регистрацию
  • Организация курсов на платформах обучения
  • Техническая помощь в организации вебинара. Настройка комнаты, вебинарная воронка из писем и т.д
  • Email и VK рассылки

 

Каждую услугу можно приобрести отдельно, или купить весь пакет сразу.

 

Так же приму предложение на постоянную работу в развивающийся проект, где нужна моя помощь.

 

Для связи со мной и уточнения цен на мои услуги, и предложение о работе в проекте, можете писать сюда:

Почта: bozhko_work@mail.ru

Whats App: 89044746898

ВК: @headjek

 


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