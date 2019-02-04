мошенники. продажа iqos sticks в инстаграме

Отправлено Сегодня, 04:34

Писать эб этом мне совсем непряино, но надеюсь

что как можно меньше людей наступят на те же грабли что и я. Решила я заказать стики для iqos в инстаграме, т.к. нахожусь заграницей и здесь их в продаже нет. Плюс официальный интернет магазин сюда не доставляет. Единственным выходом казалось заказать в инстаграме. Нашелся продавец, списались, вроде все устраивает, и цена вполне подходящая. Оплата у них только через western union,что уже должно было насторожить... но нет! очень глупо, сейчас только понимаю. Как только деньги были отправлены - продавца и след простыл. Плакали мои денежки. Вот эти пользователи Instagram @iqosworld, @iqosboss, @iqosworldheets. Это всё один и тот же человек. Перевод был на номер +821044455203, на имя Karina Kim. Надеюсь кому то мой отзыв поможет избежать такого горького опыта

