"Генератор идей" - партнерская программа (с заказа от 200р. до 2500р.)

Отправлено Вчера, 08:52

Как работает наш генератор идей?



Генератор идей позволит организовать конкурсы идей, чтобы:

Придумать название фирмы, сайта.

Произвести оценку сайта.

Найти новые идеи для бизнеса...

Оценить новую идею для стартапа

Придумать название или имя чего либо.

и так далее...



Тысячи умов, устроив настоящий мозговой штурм, будут «ломать голову» над тем, как решить задачу..



Заказчик создает конкурс идей и назначает стоимость конкурса и люди начинают предлагать ему идеи, решения, советы, мнения. Они заинтересованы в том, чтобы дать самый лучший совет и предложить самую лучшую идею, потому что они знают что заказчик будет распределять сумму(которая уже переведена в систему) для тех участников, идеи которых ему понравились. Кому-то он отдаст 1000 рублей, кому-то 100 рублей, кому-то 10 рублей, а кому-то 0 рублей. Все зависит от того, насколько заказчику понравилась идея участника.



Как работает наша партнерская программа?



Все просто!



Вы будете получать проценты от суммы заказа на создание платного конкурса идей.



Сумма выплаты зависит от заказа:



Если заказчик покупает Тариф 500 вы зарабатываете 200 рублей

Если заказчик покупает Тариф 1000 вы зарабатываете 400 рублей

Если заказчик покупает Тариф 2000 вы зарабатываете 700 рублей

Если заказчик покупает Тариф 3000 вы зарабатываете 950 рублей

Если заказчик покупает Тариф 5000 вы зарабатываете 1450 рублей

Если заказчик покупает Тариф 10,000 вы зарабатываете 2450 рублей



Эти же суммы вы будете получать и с последующих заказов, привлеченного вами клиента. Информация о клиенте будет хранится в течении года и все заказы на протяжении одного года, будут считаться Вашими, при условии что заказчик не очистил информацию о Cookies в своем браузере.



Сейчас мы думаем о том чтобы привязывать заказчика к Вашему аккаунту не через куки, а жестко в базе данных, чтобы вы получали процент с его заказов пожизненно, в независимости от того очистил заказчик свой браузер или нет.



Подробнее о ценах на услуги можно узнать на странице создания конкурса идей:

http://www.derevensk.ru/generator/?page=create_tender



Подробнее о партнерской программе на странице партнерки:

http://www.derevensk.ru/generator/?page=partner