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CMS для создания многостраничного Лендинг Пейдж - Хоп-Топ CMS

Автор темы hoptopcms, Вчера, 21:48

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#1 hoptopcms

hoptopcms

    Новичок

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Отправлено Вчера, 21:48

Доброго Времени суток.
Представляю Вашему вниманию новую CMS.

CMS для создания многостраничного Лендинг Пейдж - Хоп-Топ CMS.
Очень интересно независимое и обоснованное мнение.
Буду благодарен за подробные, развернутые ответы.

Характеристики Хоп-Топ CMS

Функциональность

  • Хоп-Топ CMS дает возможность создавать много Landing Page на базе одной CMS

Скорость создания

  • Достаточно менять только центральную часть LP, отвечающую за определенный товар
  • Удобная админ-панель и визуальный редактор максимально ускорят заполнение LP

 
Внедренные инструменты

  • заказ обратного звонка
  • СМС оповещение
  • корзина покупок
  • история заказов
  • преобразование ключевых слов в ссылки
  • очистка текста от ненужного кода

Готов к продвижению

  • внедрена микроразметка.
  • возможность указать метатеги title и description
  • реализовано удаление последнего слеш в URL
  • реализована переадресация с www на домен без www
  • включено кеширование страниц и статических объектов
  • JavaScript и CSS перенесены в конец документа
  • уверенное нахождение в зеленой зоне при тестах Google PageSpeed

Сайт CMS https://hop-top.ru

 


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