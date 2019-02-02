Доброго Времени суток.
Представляю Вашему вниманию новую CMS.
CMS для создания многостраничного Лендинг Пейдж - Хоп-Топ CMS.
Очень интересно независимое и обоснованное мнение.
Буду благодарен за подробные, развернутые ответы.
Характеристики Хоп-Топ CMS
Функциональность
- Хоп-Топ CMS дает возможность создавать много Landing Page на базе одной CMS
Скорость создания
- Достаточно менять только центральную часть LP, отвечающую за определенный товар
- Удобная админ-панель и визуальный редактор максимально ускорят заполнение LP
Внедренные инструменты
- заказ обратного звонка
- СМС оповещение
- корзина покупок
- история заказов
- преобразование ключевых слов в ссылки
- очистка текста от ненужного кода
Готов к продвижению
- внедрена микроразметка.
- возможность указать метатеги title и description
- реализовано удаление последнего слеш в URL
- реализована переадресация с www на домен без www
- включено кеширование страниц и статических объектов
- JavaScript и CSS перенесены в конец документа
- уверенное нахождение в зеленой зоне при тестах Google PageSpeed
Сайт CMS https://hop-top.ru