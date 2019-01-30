Перейти к содержимому

Фотография

Ищем партнеров по распространению Landing Page CMS

Автор темы hoptopcms, Сегодня, 17:39

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 hoptopcms

hoptopcms

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 17:39

Партнерская программа для всех занимающихся созданием Landing Page, а так же SEO-специалистов, интернет-маркетологов и всем, кому это может быть интересно!

Предлагаем Вам стать нашим партнером по распространению системы управления целевыми страницами Хоп-Топ CMS (Landing Page CMS) - ссылка на сайт https://hop-top.ru/

Мы предлагаем 50% от стоимости Хоп-Топ CMS, которые Вы сразу оставляете себе.

Как стать партнером?
Посетите наш сайт https://hop-top.ru
Кликните на ссылку «Служба поддержки» в верхней левой части экрана.
Напишите нам сообщение, в котором укажите о своем желании стать нашим партнером, и коротко расскажите о себе.
В ответ мы пришлем Вам сообщение с подтверждением Вашего партнерства и краткую информацию - алгоритм действий.

Если есть вопросы или предложения, тоже пишите!
 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Скрипты, плагины и другие инструменты


Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


    Google (2)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Информационные товары
  4. Скрипты, плагины и другие инструменты
  5. Правила форума