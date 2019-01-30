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Анимация для объектов на сайте от 2 000 руб

Автор темы RelaxMiwka, Сегодня, 15:20

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#1 RelaxMiwka

RelaxMiwka

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Отправлено Сегодня, 15:20

На данной странице вы можете видеть пример анимации появления (построения страницы) разных блоков.

На мобильной версии, при скроллинге страницы, блоки будут автоматически появляться, когда человек долистает до нужного блока.

Помимо анимационного появления блоков, можно сделать эффектно раскрывающиеся списки или меню.

 

Подробнее смотреть на сайте: https://webtask.pro/...iya-dlya-saita/

 

Цена: от 2 000 руб

 

Контакты:

Телефон: +7 (926) 279-84-04

Telegram: @webtask

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Вконтакте: webtask_pro

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Электронная почта: lelik.177@yandex.ru

 


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