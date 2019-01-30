Анимация для объектов на сайте от 2 000 руб

На данной странице вы можете видеть пример анимации появления (построения страницы) разных блоков.
На мобильной версии, при скроллинге страницы, блоки будут автоматически появляться, когда человек долистает до нужного блока.
Помимо анимационного появления блоков, можно сделать эффектно раскрывающиеся списки или меню.
Подробнее смотреть на сайте: https://webtask.pro/...iya-dlya-saita/
Цена: от 2 000 руб
Контакты:
Телефон: +7 (926) 279-84-04
Telegram: @webtask
SKYPE: webtask.pro
Вконтакте: webtask_pro
WhatsApp: +7 (926) 279-84-04
Электронная почта: lelik.177@yandex.ru