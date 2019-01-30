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Анимация для объектов на сайте от 2 000 руб

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RelaxMiwka Ученик

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16 сообщений 0

Обычный Пол: Мужчина Отправлено Сегодня, 15:20 На данной странице вы можете видеть пример анимации появления (построения страницы) разных блоков. На мобильной версии, при скроллинге страницы, блоки будут автоматически появляться, когда человек долистает до нужного блока. Помимо анимационного появления блоков, можно сделать эффектно раскрывающиеся списки или меню. Подробнее смотреть на сайте: https://webtask.pro/...iya-dlya-saita/ Цена: от 2 000 руб Контакты: Телефон: +7 (926) 279-84-04 Telegram: @webtask SKYPE: webtask.pro Вконтакте: webtask_pro WhatsApp: +7 (926) 279-84-04 Электронная почта: lelik.177@yandex.ru

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