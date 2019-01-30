Бэкап сайта от 6 000 руб. в год

Отправлено Сегодня, 13:49

Удалился важный файл с сайта? Повредилась база данных? Сайт перестал работать как раньше? Все эти проблемы можно решить восстановлением исходных данных сайта из резервной копии. Нет абсолютной защиты, никогда, но всегда можно гарантировать восстановление. аказав услугу «резервного копирования сайта» вы можете не волноваться о сохранности данных, взлома сайта или случайном удалении данных, поскольку вы всегда сможете восстановить сайт. Я помогу правильно восстановить данные как частично, так и полностью, не затрагивая неповрежденные таблицы или файлы.

Если ваш хостинг не предоставляет услугу резервного копирования, то вы всегда можете перенести сайт на мой хостинг (сервер). На сервере уже настроена система автоматического резервного копирования.

Подробнее смотреть на сайте: https://webtask.pro/...gi/bekap-saita/

Цена: от 6 000 руб. в год

Контакты:

Телефон: +7 (926) 279-84-04

Telegram: @webtask

SKYPE: webtask.pro

Вконтакте: webtask_pro

WhatsApp: +7 (926) 279-84-04

Электронная почта: lelik.177@yandex.ru