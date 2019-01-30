Создание дизайна (макета) сайта от 12 000 руб

Отправлено Сегодня, 09:33

Разрабатываю макеты от сайтов-визиток, до порталов и интернет магазинов. Предоставленный дизайн макета будет в 2-х вариантах, из которых один вариант выбирается заказчиком и прорабатывается. При заказе индивидуального дизайна, я не работаю с шаблонами, дизайн продумывается с нуля по вашим требованиям. Дизайн может быть свёрстан как моими силами, так и заказчиком, при этом моя верстка будет удовлетворять всем требованиям HTML5.

Создание дизайна для:

• Сайта

• Упаковок, этикеток

• Печатной продукции

• Мобильной версии сайтов

• Логотипов

• Визиток

Заказывая услугу «уникального дизайна» вы получите:

• Макет из 3 страниц (.psd)

• 1 вариант логотипа (.png)

• 3 варианта цветовых схем на выбор (.png)

• Гарантию уникальности дизайна

Для уменьшения стоимости сайта я также работаю с шаблонными решениями, в которые уже входят дизайн и вёрстка.

Подробнее смотреть на сайте: https://webtask.pro/...-dizaina-saita/

Цена: от 12 000 руб.

Контакты:

Телефон: +7 (926) 279-84-04

Telegram: @webtask

SKYPE: webtask.pro

Вконтакте: webtask_pro

WhatsApp: +7 (926) 279-84-04

Электронная почта: lelik.177@yandex.ru