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Создание дизайна (макета) сайта от 12 000 руб

Автор темы RelaxMiwka, Сегодня, 09:33

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#1 RelaxMiwka

RelaxMiwka

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Отправлено Сегодня, 09:33

Разрабатываю макеты от сайтов-визиток, до порталов и интернет магазинов. Предоставленный дизайн макета будет в 2-х вариантах, из которых один вариант выбирается заказчиком и прорабатывается. При заказе индивидуального дизайна, я не работаю с шаблонами, дизайн продумывается с нуля по вашим требованиям. Дизайн может быть свёрстан как моими силами, так и заказчиком, при этом моя верстка будет удовлетворять всем требованиям HTML5.

 

Создание дизайна для:

•             Сайта

•             Упаковок, этикеток

•             Печатной продукции

•             Мобильной версии сайтов

•             Логотипов

•             Визиток

 

Заказывая услугу «уникального дизайна» вы получите:

•             Макет из 3 страниц (.psd)

•             1 вариант логотипа (.png)

•             3 варианта цветовых схем на выбор (.png)

•             Гарантию уникальности дизайна

 

Для уменьшения стоимости сайта я также работаю с шаблонными решениями, в которые уже входят дизайн и вёрстка.

Подробнее смотреть на сайте: https://webtask.pro/...-dizaina-saita/

 

Цена: от 12 000 руб.

 

Контакты:

Телефон: +7 (926) 279-84-04

Telegram: @webtask

SKYPE: webtask.pro

Вконтакте: webtask_pro

WhatsApp: +7 (926) 279-84-04

Электронная почта: lelik.177@yandex.ru


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