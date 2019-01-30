Создание дизайна (макета) сайта от 12 000 руб

Разрабатываю макеты от сайтов-визиток, до порталов и интернет магазинов. Предоставленный дизайн макета будет в 2-х вариантах, из которых один вариант выбирается заказчиком и прорабатывается. При заказе индивидуального дизайна, я не работаю с шаблонами, дизайн продумывается с нуля по вашим требованиям. Дизайн может быть свёрстан как моими силами, так и заказчиком, при этом моя верстка будет удовлетворять всем требованиям HTML5.
Создание дизайна для:
• Сайта
• Упаковок, этикеток
• Печатной продукции
• Мобильной версии сайтов
• Логотипов
• Визиток
Заказывая услугу «уникального дизайна» вы получите:
• Макет из 3 страниц (.psd)
• 1 вариант логотипа (.png)
• 3 варианта цветовых схем на выбор (.png)
• Гарантию уникальности дизайна
Для уменьшения стоимости сайта я также работаю с шаблонными решениями, в которые уже входят дизайн и вёрстка.
Подробнее смотреть на сайте: https://webtask.pro/...-dizaina-saita/
Цена: от 12 000 руб.
Контакты:
Телефон: +7 (926) 279-84-04
Telegram: @webtask
SKYPE: webtask.pro
Вконтакте: webtask_pro
WhatsApp: +7 (926) 279-84-04
Электронная почта: lelik.177@yandex.ru