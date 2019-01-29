Автоматизация Вашей работы [Шаблоны ZennoPoster от webime.net]
Уважаемые участники форума!
Предлагаем Вам возможность в разы сократить время Вашей работы используя наши шаблоны ZennoPoster.
ZennoPoster - отличный гибкий продукт, который позволяет быстро получить программу под большинство Ваших задачи.
Мы профессионально занимаемся разработкой программ на ZennoPoster, опыт - сотни проектов, и можем помочь Вам в следующих случаях:
Автоматизация наполнения сайтов, интернет-магазинов, групп в соц. сетях и тд
Вы можете заказать софт с конкретным алгоритмом работы, который полностью заменит Ваш ручной(полуручной труд).
1) Парсинг данных/статей/товаров с любых ресурсов
2) Проверка актуальности/цен/наличия и тд
3) Размещение товаров в ИМ со всеми нужными характеристиками
4) Постинг информации на сайты/в группы соц.сетей
Регистраторы аккаунтов
Не обязательно покупать аккаунты или делать их руками - работая с нами Вы получаете готовый продукт для автоматизации регистраций на нужном сайте
1) Поддержка прокси, любых видов капч, эмуляция поведения человека
2) Работа по регистрации, заполнению и изменению профилей
3) Поддержка софта в будущем
Обработка, сравнение, поиск информации
Мы можем создать шаблон для обработки любой текстовой информации, а также изображений.
Работа шаблона будет в точности повторять все что делали Вы, только в десятки раз быстрее и без каких-либо временных ограничений.
1) Сбор информации/изображений из разных источников
2) Обработка, форматировка, перевод текста
3) Наложение водных знаков, изменение размеров и параметров изображений.
И еще десятки самых разных вариантов работы шаблона:
- размещение рекламных объявлений в любых рекламных сетях
- рассылка сообщений
- работа с сайтами знакомств
- работа с досками объявлений (Avito, OLX и тд)
- генерация сайтов, страниц
- введение и наполнение аккаунтов и тд.
Если у Вас нет ZennoPoster Вам не обязательно его покупать - мы можем выписать одиночную лицензию на любой компьютер (стоимость лицензии ZennoBox 10$)
Мы очень тщательно относимся к каждому клиенту,
Время и качество разработки - важнейшие параметры нашего сотрудничества.
Заказывая шаблон ZennoPoster Вы получаете:
- точное выполнение нужной работы
- сдача проекта в оговоренные сроки
- поддержка проектов после расчета
Для вопросов и обсуждения Вашего задания, подойдет ли Вам наша услуга, стоимость разработки и примерные сроки, обращайтесь:
Почта support@webime.net
Телеграм @webime
Skype live:webime
https://webime.net/
*Оператор онлайн
*Есть сомнение что ZennoPoster справиться с Вашей работой? Скорее всего да - уточните по контактам обрисовав Вашу задачу.
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Автоматизация Вашей работы [Шаблоны ZennoPoster от webime.net]
Автор темы webime, Сегодня, 23:02
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