Написание модулей (PHP, JS скриптов) для сайта от 1 500 руб

Отправлено Сегодня, 13:08

Модуль или плагин для сайта это блок, который отображается в нужной части сайта и выводит информацию. Этот блок может показываться на определенной странице, либо на всех страницах сайта. Неважно на какой системе у вас написан сайт (wordpress, joomla, bitrix...), я смогу написать модуль, который будет решать именно ваши задачи.

Самые распространенные модули (плагины):

Баннеры - размещение баннеров, меняющихся блоков

• Админка - редактирование контента через визуальный редактор, администрирование файлов, обработка фото и т.п.

• Календарь (расписание) - Онлайн запись по календарю или расписанию

• Голосование, опрос - скрипт собирает данные о людях, которые проходят опрос и выводит статистику

• Вопрос\ответ - размещение часто задаваемых вопросов и публикация ответов на сайте

• Отзывы, гостевая книга - позволяет пользователям оставлять отзывы о вашем сайте или продукции

• Новости, акции, статьи - отображает текущие новости и акции на сайте

• Галерея - список ваших работ или портфолио в виде фотографий

• Поиск - поиск по сайту среди товаров или текстовой информации

• Калькулятор - скрипт расчёта вводимых данных и вывод результата

• Корзина - добавление товара в корзину, оформление заказа, опции и атрибуты товара, сохранение истории и т.п.

• Новинки, популярные, акционные товары - добавление атрибута к товару и его отображение в общем или индивидуальном списке

• Заказ в 1 клик - позволяет делать людям заказ услуги или покупку товара в 1 клик, через форму.

• Форма обратного звонка или любая другая форма - форма для ввода данных и отправки их на имейл или сохранения в базе данных

Подробнее смотреть на сайте: https://webtask.pro/...iny-dlya-saita/

Цена: от 1 500 руб.

Контакты:

Телефон: +7 (926) 279-84-04

Telegram: @webtask

SKYPE: webtask.pro

Вконтакте: webtask_pro

WhatsApp: +7 (926) 279-84-04

Электронная почта: lelik.177@yandex.ru

Сообщение отредактировал RelaxMiwka: Сегодня, 13:09