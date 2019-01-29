Написание модулей (PHP, JS скриптов) для сайта от 1 500 руб

Модуль или плагин для сайта это блок, который отображается в нужной части сайта и выводит информацию. Этот блок может показываться на определенной странице, либо на всех страницах сайта. Неважно на какой системе у вас написан сайт (wordpress, joomla, bitrix...), я смогу написать модуль, который будет решать именно ваши задачи.
Самые распространенные модули (плагины):
- Баннеры - размещение баннеров, меняющихся блоков
- • Админка - редактирование контента через визуальный редактор, администрирование файлов, обработка фото и т.п.
- • Календарь (расписание) - Онлайн запись по календарю или расписанию
- • Голосование, опрос - скрипт собирает данные о людях, которые проходят опрос и выводит статистику
- • Вопрос\ответ - размещение часто задаваемых вопросов и публикация ответов на сайте
- • Отзывы, гостевая книга - позволяет пользователям оставлять отзывы о вашем сайте или продукции
- • Новости, акции, статьи - отображает текущие новости и акции на сайте
- • Галерея - список ваших работ или портфолио в виде фотографий
- • Поиск - поиск по сайту среди товаров или текстовой информации
- • Калькулятор - скрипт расчёта вводимых данных и вывод результата
- • Корзина - добавление товара в корзину, оформление заказа, опции и атрибуты товара, сохранение истории и т.п.
- • Новинки, популярные, акционные товары - добавление атрибута к товару и его отображение в общем или индивидуальном списке
- • Заказ в 1 клик - позволяет делать людям заказ услуги или покупку товара в 1 клик, через форму.
- • Форма обратного звонка или любая другая форма - форма для ввода данных и отправки их на имейл или сохранения в базе данных
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Сообщение отредактировал RelaxMiwka: Сегодня, 13:09