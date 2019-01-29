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Исправление ошибок сайта от 1 500 руб

Автор темы RelaxMiwka, Сегодня, 11:42

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#1 RelaxMiwka

RelaxMiwka

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Отправлено Сегодня, 11:42

Помогу исправить разные ошибки на сайте, а именно:
1.         ошибки при вёрстке сайта;

2.         ошибки отображения в разных браузерах;

3.         програмные ошибки: неверные ссылки, отсутствие файлов...;

4.         текстовые, когда необходимо изменить текст страницы или блока;

5.         ошибки в работе сервера: 403, 404, 500 ошибки сервера и т.д.;

6.         неправильная настройка файлов безопасности, из-за чего могут взломать сайт или добавить вредоносный код на страницу сайта.

 

Я помогу исправить все вышеперечисленные ошибки и настроить правильную и быструю работу сайта. Добавлю, по необходиости, в верстку адаптивность и кроссбраузерность, настрою ЧПУ (SEO) ссылки для повышения сайта в поисковой выдаче, проанализирую работу вебсервера на предмет наличия ошибок и порекомендую возможные варианты для ускорения работы сайта в целом.

 

Подробнее смотреть на сайте: https://webtask.pro/...-oshibok-saita/

 

Цена: от 1 500 руб.

 

Контакты:

Телефон: +7 (926) 279-84-04

Telegram: @webtask

SKYPE: webtask.pro

Вконтакте: webtask_pro

WhatsApp: +7 (926) 279-84-04

Электронная почта: lelik.177@yandex.ru


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