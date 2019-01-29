Исправление ошибок сайта от 1 500 руб

Помогу исправить разные ошибки на сайте, а именно:
1. ошибки при вёрстке сайта;
2. ошибки отображения в разных браузерах;
3. програмные ошибки: неверные ссылки, отсутствие файлов...;
4. текстовые, когда необходимо изменить текст страницы или блока;
5. ошибки в работе сервера: 403, 404, 500 ошибки сервера и т.д.;
6. неправильная настройка файлов безопасности, из-за чего могут взломать сайт или добавить вредоносный код на страницу сайта.
Я помогу исправить все вышеперечисленные ошибки и настроить правильную и быструю работу сайта. Добавлю, по необходиости, в верстку адаптивность и кроссбраузерность, настрою ЧПУ (SEO) ссылки для повышения сайта в поисковой выдаче, проанализирую работу вебсервера на предмет наличия ошибок и порекомендую возможные варианты для ускорения работы сайта в целом.
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