Исправление ошибок сайта от 1 500 руб

Отправлено Сегодня, 11:42

Помогу исправить разные ошибки на сайте, а именно:

1. ошибки при вёрстке сайта;

2. ошибки отображения в разных браузерах;

3. програмные ошибки: неверные ссылки, отсутствие файлов...;

4. текстовые, когда необходимо изменить текст страницы или блока;

5. ошибки в работе сервера: 403, 404, 500 ошибки сервера и т.д.;

6. неправильная настройка файлов безопасности, из-за чего могут взломать сайт или добавить вредоносный код на страницу сайта.

Я помогу исправить все вышеперечисленные ошибки и настроить правильную и быструю работу сайта. Добавлю, по необходиости, в верстку адаптивность и кроссбраузерность, настрою ЧПУ (SEO) ссылки для повышения сайта в поисковой выдаче, проанализирую работу вебсервера на предмет наличия ошибок и порекомендую возможные варианты для ускорения работы сайта в целом.

Подробнее смотреть на сайте: https://webtask.pro/...-oshibok-saita/

Цена: от 1 500 руб.

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