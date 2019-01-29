Создание скриптов – расчетов от 6 000 руб

Отправлено Сегодня, 09:58

Создаю онлайн калькуляторы (скрипт расчёта) для разных задач и интегрирую с сайтом заказчика. Формы заказов, обратных заявок, калькуляторов по подбору услуг, расчёту стоимости работ и тд - всё это не проблема. Простота интегрирования позволит быстро подключить скрипт к вашему сайту. Подключение для всех страниц сайта производится одной строкой javascript кода.

Заказав создание скрипта расчёта для вашего сайта вы получите:

• Скрипт (калькулятор) расчёта согласно вашему ТЗ

• Простую интеграцию с сайтом

• Защиту от копирования (расчет на стороне сервера)

Цена: от 6 000 руб

Подробнее на сайте: https://webtask.pro/...tor-dlya-saita/

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