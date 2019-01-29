Создание скриптов – расчетов от 6 000 руб

Создаю онлайн калькуляторы (скрипт расчёта) для разных задач и интегрирую с сайтом заказчика. Формы заказов, обратных заявок, калькуляторов по подбору услуг, расчёту стоимости работ и тд - всё это не проблема. Простота интегрирования позволит быстро подключить скрипт к вашему сайту. Подключение для всех страниц сайта производится одной строкой javascript кода.
Заказав создание скрипта расчёта для вашего сайта вы получите:
• Скрипт (калькулятор) расчёта согласно вашему ТЗ
• Простую интеграцию с сайтом
• Защиту от копирования (расчет на стороне сервера)
Цена: от 6 000 руб
Подробнее на сайте: https://webtask.pro/...tor-dlya-saita/
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