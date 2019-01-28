Перейти к содержимому

Фотография

Диагностика и чистка сайтов на вирусы от 1 500 руб

Автор темы RelaxMiwka, Сегодня, 10:24

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 RelaxMiwka

RelaxMiwka

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 10:24

Вирусы на сайте — вредоносные скрипты, которые нарушают работу сайта. Удалить вредоносный скрипт можно, важно чтобы заражение сайта вирусом не произошло вновь.

 

Возможные симптомы наличия вируса:

- Медленно работает сайт

- На сайте появился непонятный блок \ картинка

- Ваш сайт открывает другой сайт

- Жалобы хостинга на повышенную нагрузку

- Рассылка писем с вашего сайта

- Некорректная работа сайта

- Всплывающие окна

 

 Я проведу комплексную диагностику вашего сайта:

- Проверка файлов системы

- Проверка базы данных

- Поиск бэкдоров, троянов, нестандартных скриптов

- Проверка прав доступа к файлам и папкам

Цена от 1 500 руб

 

Подробнее смотреть на сайте: https://webtask.pro/...irusov-s-sayta/

 

Контакты:

Телефон: +7 (926) 279-84-04

Telegram: @webtask

SKYPE: webtask.pro

Вконтакте: webtask_pro

WhatsApp: +7 (926) 279-84-04

Электронная почта: lelik.177@yandex.ru


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Создание и верстка сайтов


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Делаем сами
  3. Создание и верстка сайтов
  4. Правила форума