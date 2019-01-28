Отключен JavaScript У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям.



Диагностика и чистка сайтов на вирусы от 1 500 руб

Авторизуйтесь для ответа в теме

В этой теме нет ответов

RelaxMiwka Новичок

Пользователи



9 сообщений 0

Обычный Пол: Мужчина Отправлено Сегодня, 10:24 Вирусы на сайте — вредоносные скрипты, которые нарушают работу сайта. Удалить вредоносный скрипт можно, важно чтобы заражение сайта вирусом не произошло вновь. Возможные симптомы наличия вируса: - Медленно работает сайт - На сайте появился непонятный блок \ картинка - Ваш сайт открывает другой сайт - Жалобы хостинга на повышенную нагрузку - Рассылка писем с вашего сайта - Некорректная работа сайта - Всплывающие окна Я проведу комплексную диагностику вашего сайта: - Проверка файлов системы - Проверка базы данных - Поиск бэкдоров, троянов, нестандартных скриптов - Проверка прав доступа к файлам и папкам Цена от 1 500 руб Подробнее смотреть на сайте: https://webtask.pro/...irusov-s-sayta/ Контакты: Телефон: +7 (926) 279-84-04 Telegram: @webtask SKYPE: webtask.pro Вконтакте: webtask_pro WhatsApp: +7 (926) 279-84-04 Электронная почта: lelik.177@yandex.ru

0 Наверх На правах рекламы



Обратно в Создание и верстка сайтов

Количество пользователей, читающих эту тему: 0 0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей