Диагностика и чистка сайтов на вирусы от 1 500 руб

Вирусы на сайте — вредоносные скрипты, которые нарушают работу сайта. Удалить вредоносный скрипт можно, важно чтобы заражение сайта вирусом не произошло вновь.
Возможные симптомы наличия вируса:
- Медленно работает сайт
- На сайте появился непонятный блок \ картинка
- Ваш сайт открывает другой сайт
- Жалобы хостинга на повышенную нагрузку
- Рассылка писем с вашего сайта
- Некорректная работа сайта
- Всплывающие окна
Я проведу комплексную диагностику вашего сайта:
- Проверка файлов системы
- Проверка базы данных
- Поиск бэкдоров, троянов, нестандартных скриптов
- Проверка прав доступа к файлам и папкам
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