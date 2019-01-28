Разрабатываю скрипты на php.
Пишу собственные CMS, разрабатываю модули и компоненты для существующих.
По клиентской части - использую все навороты jQuery, AJAX, UI, и современные решения.
Стоимость услуг - от 6 000 рублей.
По вопросам пишите:
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Звоните:
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Skype - li-studio
PHP - Разработка скриптов и CMS. Программирование сайтов, верстка
Автор темы WEBSCHOOL1, Сегодня, 06:58
В этой теме нет ответов
#1
Отправлено Сегодня, 06:58
Разрабатываю скрипты на php.
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