Перейти к содержимому

Фотография

PHP - Разработка скриптов и CMS. Программирование сайтов, верстка

Автор темы WEBSCHOOL1, Сегодня, 06:58

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 WEBSCHOOL1

WEBSCHOOL1

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 06:58

Разрабатываю скрипты на php.

Пишу собственные CMS, разрабатываю модули и компоненты для существующих.
По клиентской части - использую все навороты jQuery, AJAX, UI, и современные решения.

Стоимость услуг - от 6 000 рублей.

По вопросам пишите:
me@f-michail.ru

Звоните:
WhatsApp/Telegram - +7 771 173 8888
Skype - li-studio


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Биржа фрилансеров


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Биржа фрилансеров
  4. Правила форума