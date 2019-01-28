PHP - Разработка скриптов и CMS. Программирование сайтов, верстка

Отправлено Сегодня, 06:58

Разрабатываю скрипты на php.



Пишу собственные CMS, разрабатываю модули и компоненты для существующих.

По клиентской части - использую все навороты jQuery, AJAX, UI, и современные решения.



Стоимость услуг - от 6 000 рублей.



По вопросам пишите:

me@f-michail.ru



Звоните:

WhatsApp/Telegram - +7 771 173 8888

Skype - li-studio