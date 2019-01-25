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Верстка сайта от 6 000 руб

Автор темы RelaxMiwka, Вчера, 15:50

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#1 RelaxMiwka

RelaxMiwka

    Новичок

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Обычный
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Отправлено Вчера, 15:50

В верстке важно чтобы код был написан правильно (без ошибок) и красиво (унифицированно). Ваш макет может быть сверстан как с использованием различных фреймворков (Bootstrap, Flexbox...), так и без них. В первом случае вы получаете гибкий дизайн сайта, гибкие настройки сайта, во втором минимум кода без лишних библиотек.

Заказывая услугу «верстки сайта» вы получите:

-Блочную верстку
-Чистый и красивый код
-Кроссбраузерность (корректная работа под разными браузерами)
-Безошибочный код (валидный код)
-Адаптивность (для планшетов и мобильных устройств)
-Код по стандартам HTML5 и CSS3
-Язык стилей LESS \ SASS

Цена от 6 000 руб.

Подробнее смотреть на сайте: https://webtask.pro/.../verstka-saita/

Контакты:
Телефон: +7 (926) 279-84-04
Telegram: @webtask
SKYPE: webtask.pro
Вконтакте: webtask_pro
WhatsApp: +7 (926) 279-84-04
Электронная почта: lelik.177@yandex.ru

 

 


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