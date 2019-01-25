Верстка сайта от 6 000 руб

Отправлено Вчера, 15:50

В верстке важно чтобы код был написан правильно (без ошибок) и красиво (унифицированно). Ваш макет может быть сверстан как с использованием различных фреймворков (Bootstrap, Flexbox...), так и без них. В первом случае вы получаете гибкий дизайн сайта, гибкие настройки сайта, во втором минимум кода без лишних библиотек.



Заказывая услугу «верстки сайта» вы получите:



-Блочную верстку

-Чистый и красивый код

-Кроссбраузерность (корректная работа под разными браузерами)

-Безошибочный код (валидный код)

-Адаптивность (для планшетов и мобильных устройств)

-Код по стандартам HTML5 и CSS3

-Язык стилей LESS \ SASS



Цена от 6 000 руб.



Подробнее смотреть на сайте: https://webtask.pro/.../verstka-saita/



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