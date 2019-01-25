Профессиональная SEO (поисковая) оптимизация от 8 000 руб.

СЕО оптимизация бывает двух видов: внешняя и внутренняя.
Под внешней оптимизацией подразумевается:
- увеличение скорости загрузки страниц
- создание мобильной версии сайта
- добавление сертификата безопасности и размещение сайта на быстром хостинге (сервере).
Внутренняя оптимизация включает в себя:
- Подбор семантического ядра
- Создание метатегов и title'ов
- Генерация ЧПУ ссылок
- Создание заголовков H1-H3
- Перелинковка страниц
- Ключевые изображения
- Качественные статьи или текста
- Карта сайта, robots.txt, .htaccess
Заказывая услугу внутренней поисковой оптимизации вы получите страницы сайта, которые будут удовлетворять всем требованиям поисковых систем, будут лучше индексироваться и правильно отображаться в результах поиска. Правильная оптимизация также влияет и на ранжируемость сайта при поисковой выдаче, поэтому не исключено, что после оптимизации, ваш сайт поднимется в поиске по некоторым ключевым словам.
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