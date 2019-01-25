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Профессиональная SEO (поисковая) оптимизация от 8 000 руб.

Автор темы RelaxMiwka, Сегодня, 12:32

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#1 RelaxMiwka

RelaxMiwka

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Отправлено Сегодня, 12:32

СЕО оптимизация бывает двух видов: внешняя и внутренняя.

Под внешней оптимизацией подразумевается:

- увеличение скорости загрузки страниц
- создание мобильной версии сайта
- добавление сертификата безопасности и размещение сайта на быстром хостинге (сервере).

Внутренняя оптимизация включает в себя:

- Подбор семантического ядра
- Создание метатегов и title'ов
- Генерация ЧПУ ссылок
- Создание заголовков H1-H3
- Перелинковка страниц
- Ключевые изображения
- Качественные статьи или текста
- Карта сайта, robots.txt, .htaccess

Заказывая услугу внутренней поисковой оптимизации вы получите страницы сайта, которые будут  удовлетворять всем требованиям поисковых систем, будут лучше индексироваться и правильно отображаться в результах поиска. Правильная оптимизация также влияет и на ранжируемость сайта при поисковой выдаче, поэтому не исключено, что после оптимизации, ваш сайт поднимется в поиске по некоторым ключевым словам.
Цена: от 8 000 руб.

Подробнее смотреть на сайте https://webtask.pro/...mizaciya-saita/

Контакты:
Телефон: +7 (926) 279-84-04
Telegram: @webtask
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Вконтакте: webtask_pro
WhatsApp: +7 (926) 279-84-04
Электронная почта: lelik.177@yandex.ru


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