Профессиональная SEO (поисковая) оптимизация от 8 000 руб.

Отправлено Сегодня, 12:32

СЕО оптимизация бывает двух видов: внешняя и внутренняя.



Под внешней оптимизацией подразумевается:



- увеличение скорости загрузки страниц

- создание мобильной версии сайта

- добавление сертификата безопасности и размещение сайта на быстром хостинге (сервере).



Внутренняя оптимизация включает в себя: