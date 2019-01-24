Мощные коммерческие сайты и интернет магазины от 3000 руб

Отправлено Вчера, 09:32

Создание профессиональных и адаптированных сайтов и интернет магазинов на многофункциональном движке от 3000 рублей - сайты залетают в ТОП быстрее, чем на многих популярных CMS.

Ежедневные обновления и доработки CMS – бесплатно и в автоматическом режиме.

Внедренные модули со скринами:

- Заказать звонок (летающий телефон), письмо приходит на почту + лиды в админке ( скрин );

- Слайдер с более 40 эффектами ( скрин );

- Кнопка для перехода в начало сайта ( скрин );

- SEO возможности (title, description, ЧПУ для любых страниц);

- Удобное редактирование любых блоков на сайте, визуальный редактор и многое другое.

Возможности интернет магазина (скрин):

- 12 видов отображения товаров в категориях ( скрин );

- 11 видов карточек товаров ( скрин );

- Возможность загружать 3D модели у товаров;

- Характеристики и фильтры товаров ( скрин );

- Сопутствующие и похожие товары;

- Настройка оплаты на сайте: наличными, предоплата, наложенным платежом, онлайн оплата яндекс/сбер ( скрин );

- Загрузка и выгрузка из Exel;

- Обмен с 1C, яндекс маркет и множество другого.

Наши преимущества:

- Мы разработчики CMS – низкие цены и высокое качество;

- Быстрое и удобное редактирование сайтов даже без знаний программирования;

- Широкие настройки и возможности – анимации, модули, плагины;

- Адаптивный дизайн – под компьютеры, ноутбуки, планшеты и телефоны;

- Предоставление недорогого и качественного хостинга на собственном сервере.

Другие виды услуг:

Увеличение конверсии продаж – Вашей прибыли;

Заполнение сайтов грамотными статьями, выводящими в ТОП;

Настройка и администрирование контекстной рекламы;

Программирование и доработка проектов практически любой сложности;

SEO - Аудиты, СЯ, внутренняя и внешняя оптимизация, бесплатные консультации;

Комплексное продвижение сайтов;

И многое другое связанное с нашим нелегким делом!

Примеры работ:

Писать строго по указанным контактам:

Скайп: live:seo163.ru

Телеграм: @Seo163

Емеил: seo163.ru@gmail.com