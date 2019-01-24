Мощные коммерческие сайты и интернет магазины от 3000 руб

Создание профессиональных и адаптированных сайтов и интернет магазинов на многофункциональном движке от 3000 рублей - сайты залетают в ТОП быстрее, чем на многих популярных CMS.
Ежедневные обновления и доработки CMS – бесплатно и в автоматическом режиме.
Внедренные модули со скринами:
- Заказать звонок (летающий телефон), письмо приходит на почту + лиды в админке (скрин);
- Слайдер с более 40 эффектами (скрин);
- Кнопка для перехода в начало сайта (скрин);
- Модуль "Адаптивные изображения" (скрин);
- Хлебные крошки (скрин);
- SEO возможности (title, description, ЧПУ для любых страниц);
- Удобное редактирование любых блоков на сайте, визуальный редактор и многое другое.
Возможности интернет магазина (скрин):
- 12 видов отображения товаров в категориях (скрин);
- 11 видов карточек товаров (скрин);
- Возможность загружать 3D модели у товаров;
- Характеристики и фильтры товаров (скрин);
- Сопутствующие и похожие товары;
- Настройка оплаты на сайте: наличными, предоплата, наложенным платежом, онлайн оплата яндекс/сбер (скрин);
- Загрузка и выгрузка из Exel;
- Обмен с 1C, яндекс маркет и множество другого.
Наши преимущества:
- Мы разработчики CMS – низкие цены и высокое качество;
- Быстрое и удобное редактирование сайтов даже без знаний программирования;
- Широкие настройки и возможности – анимации, модули, плагины;
- Адаптивный дизайн – под компьютеры, ноутбуки, планшеты и телефоны;
- Предоставление недорогого и качественного хостинга на собственном сервере.
Другие виды услуг:
Увеличение конверсии продаж – Вашей прибыли;
Заполнение сайтов грамотными статьями, выводящими в ТОП;
Настройка и администрирование контекстной рекламы;
Программирование и доработка проектов практически любой сложности;
SEO - Аудиты, СЯ, внутренняя и внешняя оптимизация, бесплатные консультации;
Комплексное продвижение сайтов;
И многое другое связанное с нашим нелегким делом!
Примеры работ:
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Сайт: http://seo163.ru
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