Сайт под ключ от частного, профессионального программиста

Отправлено Сегодня, 11:45

При создании сайта под ключ важно знать, что в конце вы получаете готовый проект, который включает в себя: настройку сервера, регистрацию домена, перенос сайта (базы данных) на хостинг, наполнение сайта и другие услуги связанные с сайтом. Всё будет работать правильно и сразу.



Интернет магазин, сайт-визитка, интернет-каталог, закрытый проект — всё это можно сделать под ключ и за разумные деньги. Новостные блоки, фотогалерея, комментарии к товару, личный кабинет, отзывы о магазине, калькулятор, купить в 1 клик, онлайн оплата — все эти и другие модули доступны для вас.



В услугу создания сайта под ключ входит:

· Уникальный дизайн с логотипом

· Адаптивная верстка

· Индивидуальная CMS

· Наполнение сайта информацией

· Размещение сайта на выделенном сервере или любом другом хостинге

· Покупка домена (названия) сайта

· Регистрация сайта в поисковых системах Google и Яндекс

· Программирование скриптов (плагинов) для сайта

Подробнее смотреть на сайте https://webtask.pro/...ait-pod-klyuch/

Мои работы:

https://decraft.ru/?from=webtask.pro

http://park-lift.ru/?from=webtask.pro

другие примеры и отзывы предоставляю при личном обращении.