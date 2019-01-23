Перейти к содержимому

Фотография

Сайт под ключ от частного, профессионального программиста

Автор темы RelaxMiwka, Сегодня, 11:45

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 RelaxMiwka

RelaxMiwka

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 11:45

При создании сайта под ключ важно знать, что в конце вы получаете готовый проект, который включает в себя: настройку сервера, регистрацию домена, перенос сайта (базы данных) на хостинг, наполнение сайта и другие услуги связанные с сайтомВсё будет работать правильно и сразу.

Интернет магазин,   сайт-визитка, интернет-каталог, закрытый проектвсё это можно сделать под ключ и за разумные деньги. Новостные блоки, фотогалерея, комментарии к товару, личный кабинет, отзывы о магазине, калькулятор, купить в 1 клик, онлайн оплатавсе эти и другие модули доступны для вас.

В услугу создания сайта под ключ входит:

·         Уникальный дизайн с логотипом

·         Адаптивная верстка

·         Индивидуальная CMS

·         Наполнение сайта информацией

·         Размещение сайта на выделенном сервере или любом другом хостинге

·         Покупка домена (названия) сайта

·         Регистрация сайта в поисковых системах Google и Яндекс

·         Программирование скриптов (плагинов) для сайта

Подробнее смотреть на сайте https://webtask.pro/...ait-pod-klyuch/

Мои работы:

https://decraft.ru/?from=webtask.pro

http://park-lift.ru/?from=webtask.pro

другие примеры и отзывы предоставляю при личном обращении.

Цена: от 50 000 руб.

Контакты:
Телефон: +7 (926) 279-84-04
Telegram: @webtask
SKYPE: webtask.pro
Вконтакте: webtask_pro
WhatsApp: +7 (926) 279-84-04
Электронная почта: lelik.177@yandex.ru


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


    BrandWatch (1)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума