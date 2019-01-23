Сайт под ключ от частного, профессионального программиста

При создании сайта под ключ важно знать, что в конце вы получаете готовый проект, который включает в себя: настройку сервера, регистрацию домена, перенос сайта (базы данных) на хостинг, наполнение сайта и другие услуги связанные с сайтом. Всё будет работать правильно и сразу.
Интернет магазин, сайт-визитка, интернет-каталог, закрытый проект — всё это можно сделать под ключ и за разумные деньги. Новостные блоки, фотогалерея, комментарии к товару, личный кабинет, отзывы о магазине, калькулятор, купить в 1 клик, онлайн оплата — все эти и другие модули доступны для вас.
В услугу создания сайта под ключ входит:
· Уникальный дизайн с логотипом
· Адаптивная верстка
· Индивидуальная CMS
· Наполнение сайта информацией
· Размещение сайта на выделенном сервере или любом другом хостинге
· Покупка домена (названия) сайта
· Регистрация сайта в поисковых системах Google и Яндекс
· Программирование скриптов (плагинов) для сайта
Подробнее смотреть на сайте https://webtask.pro/...ait-pod-klyuch/
Мои работы:
https://decraft.ru/?from=webtask.pro
http://park-lift.ru/?from=webtask.pro
другие примеры и отзывы предоставляю при личном обращении.
Цена: от 50 000 руб.
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