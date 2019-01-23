Копирование изображений от 1 000 руб.

Отправлено Сегодня, 08:45

Если вам нужно скопировать изображения с сайта к себе (на компьютер или на сайт), то я помогу вам это сделать. Я напишу скрипт-парсер который пройдёт по всем или выборочным страницам сайта и скопирует необходимые изображения. Размер изображений будет максимально возможный. Названия изображений будут по вашему шаблону: ID товара, название товара, оставить как есть или по вашему пожеланию.



Скопировать изображения или фотографии можно с сайтов, социальный сетей, групп, фотоальбомов, инстаграмма и т.д. Написание скрипта который будет автоматически копировать новые изображения на ваш сайт или компьютер.



Я помогу с загрузкой и привязкой фото к товарам на вашем сайте, независимо от того, на какой CMS находится ваш сайт. Могу добавить водяные знаки на изображения, изменить размер или обработать изображения по вашему усмотрению, в некоторых случая убрать "водяной знак".

Подробнее смотреть на сайте https://webtask.pro/...e-izobrazhenii/