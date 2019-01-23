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Wi-Fi System - партнерка wi-fi авторизации в общественных местах

Автор темы WiFiSystem, Сегодня, 05:58

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#1 WiFiSystem

WiFiSystem

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 05:58

Добрый день, господа!
Наша компания Wi-Fi System предоставляет услуги Wi-Fi авторизации в общественных местах. Наша система работает в соответствии с законодательством, в частности производит идентификацию пользователя по номеру телефона.
С недавних пор мы запустили партнерскую программу, с помощью которой Вы можете получить доход за привлечение новых клиентов нашего сервиса.
Схема работы: Вы приводите клиента – Клиент оплачивает использование нашего сервиса – Вы получаете доход
После того, как Вы примете участие в партнерской программе (необходима регистрация), у Вас будет открыт доступ к Панели Агента с реферальными ссылками. Вы можете использовать реферальные ссылки не только для непосредственной регистрации, но и для ознакомления потенциальных клиентов с информацией на нашем сайте. В последующем при регистрации данный клиент также закрепится за Вами.
Оплата за реальных приведенных клиентов производится после того, как данный пользователь оплатит услуги нашего сервиса.
Подробнее о программе (и в целом о нашем сервисе, см. презентации в Документации по ссылке): https://wifisystem.r...in/partnership/

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