Wi-Fi System - партнерка wi-fi авторизации в общественных местах

Отправлено Сегодня, 05:58

Добрый день, господа!

Наша компания Wi-Fi System предоставляет услуги Wi-Fi авторизации в общественных местах. Наша система работает в соответствии с законодательством, в частности производит идентификацию пользователя по номеру телефона.

С недавних пор мы запустили партнерскую программу, с помощью которой Вы можете получить доход за привлечение новых клиентов нашего сервиса.

Схема работы: Вы приводите клиента – Клиент оплачивает использование нашего сервиса – Вы получаете доход

После того, как Вы примете участие в партнерской программе (необходима регистрация), у Вас будет открыт доступ к Панели Агента с реферальными ссылками. Вы можете использовать реферальные ссылки не только для непосредственной регистрации, но и для ознакомления потенциальных клиентов с информацией на нашем сайте. В последующем при регистрации данный клиент также закрепится за Вами.

Оплата за реальных приведенных клиентов производится после того, как данный пользователь оплатит услуги нашего сервиса.