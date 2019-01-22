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Бесплатно обучаю копирайтингу и рерайтингу (написанию статей) + работа

Автор темы lancewrite, Вчера, 15:06

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#1 lancewrite

lancewrite

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Отправлено Вчера, 15:06

Обучение бесплатное. Курс обучения – пара часов (3 видеоурока по 10-15 минут + практические задания).
В предложения входят:
- ознакомление со сферой копирайтинга;
- объяснение всех технических нюансов “от А до Я”;
- интересные практические задания;
- старт в оплачиваемой работе.
 

Никаких вложений не нужно!

Приступить к оплачиваемой работе можно будет уже через несколько часов. Все объясню, расскажу и покажу.

Чтобы было удобнее, учу через вконтакте. Добавляйтесь в друзья (вк - https://vk.com/writekurs ) и пишите в ЛС, а также вступайте в мою группу: https://vk.com/copykurs

 

Помогу освоить данную профессию!

 

 


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