Поздравляем Алексея Шемшурина с его 41-м Днем Рождения!

Алексей, с Днем Рождения!
Здоровья тебе, удачи, благосостояния, любви и Осознанности!!!
И пусть будет так, что сегодня ты празднуешь даже не половину, а лишь 1/3 своей жизни - словом, желаю дожить тебе до 120 лет!!!
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Отправлено 21 Январь 2019 - 21:29
Алексей, с Днем Рождения!
Здоровья тебе, удачи, благосостояния, любви и Осознанности!!!
И пусть будет так, что сегодня ты празднуешь даже не половину, а лишь 1/3 своей жизни - словом, желаю дожить тебе до 120 лет!!!
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Отправлено 21 Январь 2019 - 21:41
Отправлено Вчера, 08:11
Лёш, с Днем Рождения !
Счастья, процветания, благополучия ! И долгих лет !
Отправлено Вчера, 10:58
Спасибо, друзья! Очень приятно!
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Отправлено Вчера, 14:53
с Днем Рождения, Алексей!
Желаю здоровья, успехов и радости от каждого прожитого дня!
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