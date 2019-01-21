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Поздравляем Алексея Шемшурина с его 41-м Днем Рождения!

Автор темы Анатолий Белоусов, 21 Янв 2019 21:29

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Сообщений в теме: 4

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено 21 Январь 2019 - 21:29

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Алексей, с Днем Рождения! :)

 

Здоровья тебе, удачи, благосостояния, любви и Осознанности!!!

 

И пусть будет так, что сегодня ты празднуешь даже не половину, а лишь 1/3 своей жизни - словом, желаю дожить тебе до 120 лет!!!  :thumbsup: 


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#2 Бейдж Фактори

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Отправлено 21 Январь 2019 - 21:41

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#3 Алексей web

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Отправлено Вчера, 08:11

Лёш, с Днем Рождения !

Счастья, процветания, благополучия ! И долгих лет ! 


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#4 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

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Отправлено Вчера, 10:58

Спасибо, друзья! Очень приятно!


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#5 AmeLina

AmeLina

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Отправлено Вчера, 14:53

с Днем Рождения, Алексей!

 

Желаю здоровья, успехов и радости от каждого прожитого дня!


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