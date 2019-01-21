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Полиэтиленовые изделия оптом и в розницу от производителя

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Владислав Гроссман Новичок

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Обычный Страна, Город:

Украина, Харьков

Пол: Мужчина Отправлено 21 Январь 2019 - 14:28 Предлагаются оптовые и розничные поставки продукции от завода по производству пластиковых изделий в Екатеринбурге. Доставка производителем со склада. Продукция завода пользуется спросом по всей России благодаря таким качествам, как: низкая цена по сравнению с продукцией других изготовителей;

стойкость к воздействию экстремально низких и высоких температур, что позволяет эксплуатировать продукцию в любых климатических условиях;

удобство в эксплуатации;

экологичность;

лёгкость транспортировки и монтажа;

механическая прочность и устойчивость к внешним воздействиям;

долговечность. Ассортимент продукции завода включает в себя: пластиковые ёмкости для воды, дизельного топлива и других жидкостей;

кессоны для скважин;

смотровые колодцы;

детские городки;

дренажные и канализационные ёмкости;

мебель и декоративные изделия из пластика;

лодки, катамараны, понтоны, причалы;

погреба;

септики. Для заказа продукции переходите на сайт производителя: http://ekoplastmassa.ru

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