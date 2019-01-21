Полиэтиленовые изделия оптом и в розницу от производителя

Предлагаются оптовые и розничные поставки продукции от завода по производству пластиковых изделий в Екатеринбурге. Доставка производителем со склада.
Продукция завода пользуется спросом по всей России благодаря таким качествам, как:
- низкая цена по сравнению с продукцией других изготовителей;
- стойкость к воздействию экстремально низких и высоких температур, что позволяет эксплуатировать продукцию в любых климатических условиях;
- удобство в эксплуатации;
- экологичность;
- лёгкость транспортировки и монтажа;
- механическая прочность и устойчивость к внешним воздействиям;
- долговечность.
Ассортимент продукции завода включает в себя:
- пластиковые ёмкости для воды, дизельного топлива и других жидкостей;
- кессоны для скважин;
- смотровые колодцы;
- детские городки;
- дренажные и канализационные ёмкости;
- мебель и декоративные изделия из пластика;
- лодки, катамараны, понтоны, причалы;
- погреба;
- септики.
Для заказа продукции переходите на сайт производителя: http://ekoplastmassa.ru