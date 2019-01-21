Перейти к содержимому

Фотография

Полиэтиленовые изделия оптом и в розницу от производителя

Автор темы Владислав Гроссман, 21 Янв 2019 14:28

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Владислав Гроссман

Владислав Гроссман

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0
Обычный
  • Страна, Город:
    Украина, Харьков
  • Пол:Мужчина

Отправлено 21 Январь 2019 - 14:28

Предлагаются оптовые и розничные поставки продукции от завода по производству пластиковых изделий в Екатеринбурге. Доставка производителем со склада.

Продукция завода пользуется спросом по всей России благодаря таким качествам, как:

  • низкая цена по сравнению с продукцией других изготовителей;
  • стойкость к воздействию экстремально низких и высоких температур, что позволяет эксплуатировать продукцию в любых климатических условиях;
  • удобство в эксплуатации;
  • экологичность;
  • лёгкость транспортировки и монтажа;
  • механическая прочность и устойчивость к внешним воздействиям;
  • долговечность.

Ассортимент продукции завода включает в себя:

  • пластиковые ёмкости для воды, дизельного топлива и других жидкостей;
  • кессоны для скважин;
  • смотровые колодцы;
  • детские городки;
  • дренажные и канализационные ёмкости;
  • мебель и декоративные изделия из пластика;
  • лодки, катамараны, понтоны, причалы;
  • погреба;
  • септики.

 

Для заказа продукции переходите на сайт производителя: http://ekoplastmassa.ru

 

 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума