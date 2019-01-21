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Защита сайта от парсинга от 12 000 руб.

Автор темы RelaxMiwka, 21 Янв 2019 13:10

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#1 RelaxMiwka

RelaxMiwka

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Отправлено 21 Январь 2019 - 13:10

Предлагаю защиту от парсинга товаров и другой информации на вашем сайте. Данный модуль для сайта, определяет роботов-поисковиков, для которых он не включается на индексацию сайта это никак не повлияет.

 

Модуль написан с использованием языка PHP и JavaScript. Работа модуля строится на шифровании данных которые передаются пользователю сайта и последующей их расшифровке средствами javascript. Эта защита поможет от подделки запросов т.к. тут используется проверка по днс имени поисковой системы и только Яндекс или Гугл смогут получить незашифрованную страницу. В настройках модуля вы указываете дополнительные поисковые системы и их днс имена.

 

Для пользователей сайта страница не будет ничем отличаться от других страниц,т.к. расшифровка данных происходит на момент загрузки страницы и не заметна пользователю сайта.

Всем кому интересно, пишите на любые контакты на сайте (или звоните), я дам демо-пример страницы с использованием шифрования.

Цена от 12 000 руб.

 

Телефон: +7 (926) 279-84-04

Telegram: @webtask

SKYPE: webtask.pro

Вконтакте: webtask_pro

WhatsApp: +7 (926) 279-84-04

Электронная почта: lelik.177@yandex.ru

 

 

 


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