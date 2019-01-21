Защита сайта от парсинга от 12 000 руб.

Отправлено 21 Январь 2019 - 13:10

Предлагаю защиту от парсинга товаров и другой информации на вашем сайте. Данный модуль для сайта, определяет роботов-поисковиков, для которых он не включается на индексацию сайта это никак не повлияет.

Модуль написан с использованием языка PHP и JavaScript. Работа модуля строится на шифровании данных которые передаются пользователю сайта и последующей их расшифровке средствами javascript. Эта защита поможет от подделки запросов т.к. тут используется проверка по днс имени поисковой системы и только Яндекс или Гугл смогут получить незашифрованную страницу. В настройках модуля вы указываете дополнительные поисковые системы и их днс имена.

Для пользователей сайта страница не будет ничем отличаться от других страниц,т.к. расшифровка данных происходит на момент загрузки страницы и не заметна пользователю сайта.

Всем кому интересно, пишите на любые контакты на сайте (или звоните), я дам демо-пример страницы с использованием шифрования.

Цена от 12 000 руб.

Телефон: +7 (926) 279-84-04

Telegram: @webtask

SKYPE: webtask.pro

Вконтакте: webtask_pro

WhatsApp: +7 (926) 279-84-04

Электронная почта: lelik.177@yandex.ru