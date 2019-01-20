Global Slots – лучший софт для игровых залов

Отправлено 20 Январь 2019 - 10:49

Разработанная израильскими специалистами система Global Slots от http://global-slots.ru – лучшее программное обеспечение для игровых онлайн-клубов.

Такая популярность обусловлена двумя основными факторами:

Глобал открывает пользователям неограниченный доступ к более 150 видам различных игр от 9 ведущих производителей: Игрософт, Гаминатор и многих других. Среди игр самые популярные версии, в том числе, карточные, полностью повторяющие по графике и музыкальному оформлению реальные игровые автоматы.

- Софт отличается надежностью и стабильностью работы. Все данные, хранящиеся на расположенных в Европе серверах, надежно защищены от любых видов атак и взломов, а анонимность пользователей гарантирована.

Дополнительные преимущества

В список тех преимуществ, которые вы получаете после установки программного обеспечения, входят:

- правильная математика приложения – игры удерживают клиентов в шаге от выигрыша, пробуждая чувство азарта и, в отличие от большинства других сервисов, дают игрокам заслуженный выигрыш в полном размере;

- процент отдачи суммы, количество джек-потов и кэшбеков регулируется, возможна деноминация, блокировка при достижении максимального баланса; - легкое и удобное пополнение счета.