Парсинг товаров (данных о товаре) от 12 000 руб.

Отправлено 18 Январь 2019 - 13:48

Заполнение интернет-магазина товарами. Пишу скрипт, который будет копировать товары с сайта поставщика (другого каталога) на ваш сайт в автоматическом режиме. Нужно нажать кнопку или настроить импорт по расписанию. Импорт возможен не только через сайт, но и по excel файлу. Можно сохранить весь список товаров в excel файл для формирования прайса.

Скопировать можно всё:

Артикул

Цена

Модель

Цвета

Размеры

Характеристики

Изображения

Другие параметры