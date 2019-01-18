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Парсинг товаров (данных о товаре) от 12 000 руб.

Автор темы RelaxMiwka, 18 Янв 2019 13:48

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#1 RelaxMiwka

RelaxMiwka

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Отправлено 18 Январь 2019 - 13:48

Заполнение интернет-магазина товарами. Пишу скрипт, который будет копировать товары с сайта поставщика (другого каталога)  на ваш сайт в автоматическом режиме. Нужно нажать кнопку или настроить импорт по расписанию. Импорт возможен не только через сайт, но и по excel файлу. Можно сохранить весь список товаров в excel файл для формирования прайса.

Скопировать можно всё:

  • Артикул
  • Цена
  • Модель
  • Цвета
  • Размеры
  • Характеристики
  • Изображения
  • Другие параметры

С этой услугой, вы экономите большую часть времени. Я настрою импорт всех товаров в ваш интернет-магазин и проконсультирую по всем возникшим вопросам. Подробнее на сайте https://webtask.pro/...arsing-tovarov/
Цена: от 12 000 руб.

Контакты для связи:
Телефон: +7 (926) 279-84-04
Telegram: @webtask
SKYPE: webtask.pro
Вконтакте: webtask_pro
WhatsApp: +7 (926) 279-84-04
Электронная почта: lelik.177@yandex.ru

 

 

 


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