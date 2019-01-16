ТОП сервис по раскрутке в YouTube, Вконтакте, Instagram, Facebook, TG

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- - 1000 показов с охватом публикации - 110р [Для ТОПА]
- - 100 сохранений фото/видео - 7 рублей
Услуги Вконтакте - Лайки, Репосты, Просмотры видео - Заказать
- - 1000 лайков на фото/записи/посты - 135 рублей
- - 1000 лайков на фото/записи/посты - 190 рублей [Качество]
- - 1000 Живых Лайков на фото/записи/посты - 240 рублей [Для ТОПА]
- - 1000 просмотров видео Вконтакте - 35 рублей [высокая скорость, мин заказ 1 тыс.]
- - 1000 просмотров видео Вконтакте - 44 рубля [мин заказ 1 тыс.] [Для ТОПА]
- - 100 репостов - 34 рубля [живые люди]
Услуги Вконтакте - Подписчики в группу/паблик - Заказать
- - 1000 подписчиков - 550 р. [офферы, мало собак, скорость до 300/сутки]
- - 1000 подписчиков - 900 р. [реальные люди (офферы), скорость до 350/сутки]
Услуги Вконтакте - Добавить в друзья - Заказать
- - 100 друзей [офферы, скорость до 300/сутки] - 55 рублей
- - 100 друзей [реальные люди (офферы), скорость до 400/сутки] - 95 рублей
Услуги Facebook - Заказать
- - 1000 лайков на страницу Fanpage/паблик - 540 рублей [СНГ]
- - 1000 лайков на страницу Fanpage/паблик - 990 рублей [СНГ]
- - 1000 лайков на страницу Fanpage/паблик - 1200 рублей [Россия]
- - 1000 лайков на страницу Fanpage/паблик - 1200 рублей [Украина]
- - 100 друзей на профиль - 60 рублей [СНГ]
- - 100 друзей на профиль - 40 рублей [Весь мир]
- - 100 лайков на пост/фото/запись - 26 рублей [Россия]
- - 100 лайков на пост/фото/запись - 26 рублей [Украина]
- - 10 эмоций (Лайк, Ха-ха, Злость, Супер) - 10 рублей
- - 1000 просмотров видео Facebook - 13 рублей
- - 1000 просмотров видео Facebook - 49 рублей [Для ТОПА]
- - 1000 Events Join/Confirmed - 320 рублей
- - 1000 Events Interested - 320 рублей
Услуги Одноклассники - Заказать
- - 1000 вступивших в группу - 550р. (до 300/сутки)
- - 100 репостов - 16 рублей
- - 100 классов - 14 рублей
Услуги Twitter - Заказать
- - 100 фолловеров [до 5к в сутки] - 33 рубля [Весь мир]
- - 100 лайков на запись [до 900/сутки] - 44 рубля [Весь мир]
- - 100 лайков на запись [до 2к/сутки] - 59 рублей [Россия]
- - 100 лайков на запись [до 2к/сутки] - 59 рублей [USA]
- - 100 ретвитов записи [до 2к/сутки] - 110 рублей [Россия]
- - 100 ретвитов записи [до 2к/сутки] - 110 рублей [USA]
- - 1000 просмотров видео [50-100 тыс./день] - 110 рублей
- - 1000 просмотров записи [Impression] [50-100 тыс./день] - 110 рублей
- - 100 голосов в опросе [1-3 тыс./сутки] - 55 рублей
Услуги Telegram - Заказать
- - 1000 людей на Канал - 239 рублей [макс. 10к] [Гарантия]
- - 1000 людей на Канал - 325 рублей [макс. 100к] [Быстрые, Гарантия]
- - 1000 людей в Группу - 455 рублей [макс. 10к] [Гарантия]
- - 100 просмотров поста/записи - 17 рублей
Преимущества и возможности
- - Полностью автоматизированная система заказов
- - Множество вариантов оплаты
- - Обновляющая статистика в реальном времени
- - Уникальная система промокодов
- - Бонусная система при пополнении баланса
- - Скидочная система постоянным пользователям до 20%
- - Самые выгодные условия для реселлеров
- - Реферальная программа с отчислениями за каждый заказ
- - Постоянная онлайн поддержка
Бонусы при пополнении баланса
- - При пополнении счета от 1 000р - 5% от суммы в подарок
- - При пополнении счета от 5 000р - 10% от суммы в подарок
- - При пополнении счета от 10 000р - 15% от суммы в подарок
- - При пополнении счета от 15 000р - 20% от суммы в подарок
Принимаем к оплате:
- - WebMoney
- - Qiwi
- - Яндекс Деньги
- - Оплата с помощью кредитных карт, банковские платежи, PerfectMoney, OkPay, Payeer, терминалы, салоны связи, и др. через Interkassa
Контакты:
- - Через тикет систему на сайте (24/7) - отвечаем мгновенно
Сообщение отредактировал SmmPanda: 16 Январь 2019 - 18:07