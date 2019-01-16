Система для клубов Champion Club

Отправлено 16 Январь 2019 - 15:54

Хотите обновить список игр на более популярный? Установить оригинальное стабильно работающее программное обеспечение? Поставьте в клуб Чемпион – это лучшая система на данный момент.

Установка софта предельно проста – свяжитесь с представителем системы и получите инсталляционный пакет файлов. Обратите внимание, нужно заранее оговорить ньансы работы, поскольку у нас на данный момент доступно сразу 4 версии – для виндовс, для линукс, для работы на андроид-устройствах и для запуска в онлайне через браузер. В зависимости от типа устройства Вам будет предложена нужная версия.

Для активации системы нет необходимости составлять и подписывать договор или проверять какую-либо документацию. Мы сотрудничаем с партнерами на открытых условиях, без посредников и готовы обеспечить лучшие варианты обслуживания Вашего клуба (или сети клубов).

Ранее не работали с подобным софтом? Прежде чем подать заявку на сотрудничество, убедитесь в том, что игровые залы оборудованы надлежащим образом – имеется все необходимая аппаратура и рабочий Интернет. Обсудить детали сотрудничества Вы можете с представителем системы, который расскажет Вам про специфику работы, а также рассчитает Ваш процент подключения к системе). Скачать рабочий дистрибутив Вы можете отсюда https://championclub.pro.