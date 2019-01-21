Перейти к содержимому

Фотография

Поздравляем Алексея Шемшурина с его 41-м Днем Рождения!

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 21:29

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 936 сообщений
8 326
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 21:29

Image201901220129061548106147.png

 

 

Алексей, с Днем Рождения! :)

 

Здоровья тебе, удачи, благосостояния, любви и Осознанности!!!

 

И пусть будет так, что сегодня ты празднуешь даже не половину, а лишь 1/3 своей жизни - словом, желаю дожить тебе до 120 лет!!!  :thumbsup: 


  • 0

Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

На правах рекламы

#2 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

  • Супермодераторы
  • 2 249 сообщений
815
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 21:41

orig_73b22f422a6ef65f03b16f24a6f5a85a.jp


  • 1

ВидеоУроки по Яндекс.Директ и Google Adwords - Все фишки 2018 года!

Обратно в Всяко-разно


Количество пользователей, читающих эту тему: 48

0 пользователей, 48 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Всяко-разно
  4. Правила форума