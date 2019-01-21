Поздравляем Алексея Шемшурина с его 41-м Днем Рождения!

Алексей, с Днем Рождения!
Здоровья тебе, удачи, благосостояния, любви и Осознанности!!!
И пусть будет так, что сегодня ты празднуешь даже не половину, а лишь 1/3 своей жизни - словом, желаю дожить тебе до 120 лет!!!
Перейти к содержимому
Отправлено Вчера, 21:29
Алексей, с Днем Рождения!
Здоровья тебе, удачи, благосостояния, любви и Осознанности!!!
И пусть будет так, что сегодня ты празднуешь даже не половину, а лишь 1/3 своей жизни - словом, желаю дожить тебе до 120 лет!!!
Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru
Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com
Отправлено Вчера, 21:41
0 пользователей, 48 гостей, 0 скрытых пользователей