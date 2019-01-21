Поздравляем Алексея Шемшурина с его 41-м Днем Рождения!

Отправлено Вчера, 21:29

Алексей, с Днем Рождения!

Здоровья тебе, удачи, благосостояния, любви и Осознанности!!!

И пусть будет так, что сегодня ты празднуешь даже не половину, а лишь 1/3 своей жизни - словом, желаю дожить тебе до 120 лет!!!