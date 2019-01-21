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Заработок на кошельке T-HIVE.

Автор темы Labeann, Сегодня, 13:51

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#1 Labeann

Labeann

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Отправлено Сегодня, 13:51

T-HIVE  - хайп с возможностью начать зарабатывать без вложений.
 
После регистрации, Вы получаете на счет 100 T-HIVE (внутренняя валюта сервиса) и ежесекундно получаете начисления на свой баланс.
Если, подключитесь к каналу Telegram, Вам начислят еще 100 T-HIVE.
 
1548073843.png
 
100 T-HIVE - равно 100 рублям. 
 
T-HIVE можно докупать. Чем больше T-HIVE на Вашем счету, тем больше процент по выплатам за сутки. Процент колеблится от 0.5% до 3.4% в сутки.
Минимальное количество T-HIVE для покупки 299 монет (рублей).
 
Выводить можно от 1 рубля на на кошельки Payeer, QIWI, Яндек.Деньги, на карту, Advcash, Билайн, МТС, Мегафон, Теле2.
 
Выплаты получены.
 
1548072984.png
 
Кроме этого монеты T-HIVE можно переводить любому пользователю сети (мин. 500 T-HIVE).
Также, T-HIVE предоставляют кредиты (от 1000 до 100000 рублей) совершеннолетним гражданам России и Украины на электронные кошельки или на карту.

 


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