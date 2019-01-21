Заработок на кошельке T-HIVE.

Отправлено Сегодня, 13:51

T-HIVE - хайп с возможностью начать зарабатывать без вложений.

После регистрации, Вы получаете на счет 100 T-HIVE (внутренняя валюта сервиса) и ежесекундно получаете начисления на свой баланс.

Если, подключитесь к каналу Telegram, Вам начислят еще 100 T-HIVE.

100 T-HIVE - равно 100 рублям.

T-HIVE можно докупать. Чем больше T-HIVE на Вашем счету, тем больше процент по выплатам за сутки. Процент колеблится от 0.5% до 3.4% в сутки.

Минимальное количество T-HIVE для покупки 299 монет (рублей).

Выводить можно от 1 рубля на на кошельки Payeer, QIWI, Яндек.Деньги, на карту, Advcash, Билайн, МТС, Мегафон, Теле2.

Выплаты получены.

Кроме этого монеты T-HIVE можно переводить любому пользователю сети (мин. 500 T-HIVE).

Также, T-HIVE предоставляют кредиты (от 1000 до 100000 рублей) совершеннолетним гражданам России и Украины на электронные кошельки или на карту.