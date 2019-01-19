Привет!
Немного обо мне
Меня зовут Света, я занимаюсь разработкой макетов для web сайтов и мобильных приложений, также рисую с нуля иллюстрации с 2016 года.
Какие услуги я предлагаю:
- комплексная разработка дизайна веб сайта (анализ конкурентов, прототипирование, отрисовка макетов);
- редизайн существующего сайта;
- landing page (новый или редизайн существующего);
- создание макета сайта либо отдельных элементов;
- дизайн мобильного приложения;
- разработка фирменного стиля (логотип, визитки, фирменный стиль, айдентика, брендбук);
- создание иллюстраций в Adobe Illustrator;
- разработка баннеров, оформление социальных сетей;
- обработка фото.
Мое портфолио - https://www.behance.net/svetakapla280e
Стоимость:
Дизайн landing page от 50$
Дизайн многостраничного сайта
• уникальная страница ~ от 40$
• неуникальная страница ~ от 20$
Разработка логотипа ~ от 50$
Разработка дизайна визитки ~ от 30$
Разработка пакета фирменного стиля (визитки, лого, блокнот, конверт, официальное письмо, чашка, ручка) ~ от 250$ (обсуждается отдельно)
Отрисовка иллюстрации ~ от 30$
Рекламные баннеры ~ от 15$
Оформление социальных сетей ~ от 40$
Обработка фото (цветокоррекция, ретушь) ~ от 10$
*Итоговая стоимость услуг обсуждается отдельно с каждым клиентов, рассчитывается в зависимости от объёма работы и сложности выполнения. Также учитывается сроки для выполнения задачи.
Контакты для связи:
Почта: svetakaplauch@gmail.com
Skype: live:svetakaplauch
Telegram: @svetakaplaukh
Facebook: https://www.facebook.com/svetakaplauch
Linkedin: www.linkedin.com/in/svitlana-kaplaukh-30b802124
Услуги дизайна для web сайтов и мобильных приложений
Автор темы svetakaplaukh, Сегодня, 14:51
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