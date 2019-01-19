Услуги дизайна для web сайтов и мобильных приложений

Отправлено Сегодня, 14:51

Какие услуги я предлагаю:

Мое портфолио

Стоимость:

*Итоговая стоимость услуг обсуждается отдельно с каждым клиентов, рассчитывается в зависимости от объёма работы и сложности выполнения. Также учитывается сроки для выполнения задачи.

Контакты для связи:

Привет!Меня зовут Света, я занимаюсь разработкой макетов для web сайтов и мобильных приложений, также рисую с нуля иллюстрации с 2016 года.- комплексная разработка дизайна веб сайта (анализ конкурентов, прототипирование, отрисовка макетов);- редизайн существующего сайта;- landing page (новый или редизайн существующего);- создание макета сайта либо отдельных элементов;- дизайн мобильного приложения;- разработка фирменного стиля (логотип, визитки, фирменный стиль, айдентика, брендбук);- создание иллюстраций в Adobe Illustrator;- разработка баннеров, оформление социальных сетей;- обработка фото.Дизайн landing page от 50$Дизайн многостраничного сайта• уникальная страница ~ от 40$• неуникальная страница ~ от 20$Разработка логотипа ~ от 50$Разработка дизайна визитки ~ от 30$Разработка пакета фирменного стиля (визитки, лого, блокнот, конверт, официальное письмо, чашка, ручка) ~ от 250$ (обсуждается отдельно)Отрисовка иллюстрации ~ от 30$Рекламные баннеры ~ от 15$Оформление социальных сетей ~ от 40$Обработка фото (цветокоррекция, ретушь) ~ от 10$: svetakaplauch@gmail.com: live:svetakaplauch: @svetakaplaukh: www.linkedin.com/in/svitlana-kaplaukh-30b802124