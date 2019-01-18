Парсинг товаров (данных о товаре) от 12 000 руб.

Заполнение интернет-магазина товарами. Пишу скрипт, который будет копировать товары с сайта поставщика (другого каталога) на ваш сайт в автоматическом режиме. Нужно нажать кнопку или настроить импорт по расписанию. Импорт возможен не только через сайт, но и по excel файлу. Можно сохранить весь список товаров в excel файл для формирования прайса.
Скопировать можно всё:
- Артикул
- Цена
- Модель
- Цвета
- Размеры
- Характеристики
- Изображения
- Другие параметры
С этой услугой, вы экономите большую часть времени. Я настрою импорт всех товаров в ваш интернет-магазин и проконсультирую по всем возникшим вопросам. Подробнее на сайте https://webtask.pro/...arsing-tovarov/
Цена: от 12 000 руб.
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