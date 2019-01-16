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ТОП сервис по раскрутке в YouTube, Вконтакте, Instagram, Facebook, TG

Автор темы SmmPanda, Вчера, 17:47

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#1 SmmPanda

SmmPanda

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Отправлено Вчера, 17:47

Всем привет. Приглашаем Вас попробовать наш автоматический ТОП сервис по раскуртке в социальных сетях - SmmPanda.Ru
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Услуги Вконтакте - Добавить в друзья - Заказать
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  • - 1000 лайков на страницу Fanpage/паблик - 990 рублей [СНГ] 
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  • - 100 друзей на профиль - 60 рублей [СНГ] 
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  • - 1000 просмотров видео Facebook - 13 рублей 
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  • - 100 репостов - 16 рублей 
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Услуги Twitter - Заказать
  • - 100 фолловеров [до 5к в сутки] - 33 рубля [Весь мир] 
  • - 100 лайков на запись [до 900/сутки] - 44 рубля [Весь мир] 
  • - 100 лайков на запись [до 2к/сутки] - 59 рублей [Россия] 
  • - 100 лайков на запись [до 2к/сутки] - 59 рублей [USA] 
  • - 100 ретвитов записи [до 2к/сутки] - 110 рублей [Россия] 
  • - 100 ретвитов записи [до 2к/сутки] - 110 рублей [USA] 
  • - 1000 просмотров видео [50-100 тыс./день] - 110 рублей 
  • - 1000 просмотров записи [Impression] [50-100 тыс./день] - 110 рублей 
  • - 100 голосов в опросе [1-3 тыс./сутки] - 55 рублей 
 
Услуги Telegram - Заказать
  • - 1000 людей на Канал - 239 рублей [макс. 10к] [Гарантия] 
  • - 1000 людей на Канал - 325 рублей [макс. 100к] [Быстрые, Гарантия] 
  • - 1000 людей в Группу - 455 рублей [макс. 10к] [Гарантия] 
  • - 100 просмотров поста/записи - 17 рублей 

 

Преимущества и возможности 
  • - Полностью автоматизированная система заказов
  • - Множество вариантов оплаты
  • - Обновляющая статистика в реальном времени
  • - Уникальная система промокодов
  • - Бонусная система при пополнении баланса
  • - Скидочная система постоянным пользователям до 20%
  • - Самые выгодные условия для реселлеров
  • - Реферальная программа с отчислениями за каждый заказ
  • - Постоянная онлайн поддержка
 
Бонусы при пополнении баланса
  • - При пополнении счета от 1 000р - 5% от суммы в подарок
  • - При пополнении счета от 5 000р - 10% от суммы в подарок
  • - При пополнении счета от 10 000р - 15% от суммы в подарок 
  • - При пополнении счета от 15 000р - 20% от суммы в подарок
 
Принимаем к оплате:
  • - WebMoney
  • - Qiwi 
  • - Яндекс Деньги
  • - Оплата с помощью кредитных карт, банковские платежи, PerfectMoney, OkPay, Payeer, терминалы, салоны связи, и др. через Interkassa
 
Контакты:
  • - Через тикет систему на сайте (24/7) - отвечаем мгновенно

 


Сообщение отредактировал SmmPanda: Вчера, 18:07

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