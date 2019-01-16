Как составить бизнес план? Бытовая услуга. Как узнать какие цены за не
#2
Отправлено Вчера, 12:53
Планирование бизнеса
Прежде чем приступить к составлению бизнес плана необходимо изучить рынок той услуги, которая будет оказываться потребителям.
Деятельность в сфере быта достаточно обширная. Поэтому следует выбрать наиболее востребованную в конкретном регионе, а значит наиболее прибыльную.
Следующим шагом будет разработка маркетинговой кампании, которая состоит из трех составляющих:
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#4
Отправлено Вчера, 19:48
Ну, всё! Терпение лопнуло!
Всем трем клонам - БАН!!!
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