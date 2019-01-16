Как составить бизнес план? Бытовая услуга. Как узнать какие цены за не

Отправлено Вчера, 12:53

Планирование бизнеса

Прежде чем приступить к составлению бизнес плана необходимо изучить рынок той услуги, которая будет оказываться потребителям.



Деятельность в сфере быта достаточно обширная. Поэтому следует выбрать наиболее востребованную в конкретном регионе, а значит наиболее прибыльную.



Следующим шагом будет разработка маркетинговой кампании, которая состоит из трех составляющих: