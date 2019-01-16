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Как составить бизнес план? Бытовая услуга. Как узнать какие цены за не

Автор темы Олечка , Вчера, 12:53

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Сообщений в теме: 3

#1 Олечка

Олечка

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Отправлено Вчера, 12:53

Как составить бизнес план? Бытовая услуга. Как узнать какие цены за нее. Хочется стать официальным ИП.

 


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#2 Vadim16

Vadim16

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Отправлено Вчера, 12:53

Планирование бизнеса
Прежде чем приступить к составлению бизнес плана необходимо изучить рынок той услуги, которая будет оказываться потребителям.

Деятельность в сфере быта достаточно обширная. Поэтому следует выбрать наиболее востребованную в конкретном регионе, а значит наиболее прибыльную.

Следующим шагом будет разработка маркетинговой кампании, которая состоит из трех составляющих:

 


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#3 Кирилчик

Кирилчик

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Отправлено Вчера, 12:54

ывапролорпав


Сообщение отредактировал Кирилчик: Вчера, 12:57

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#4 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Очень хороший
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    Россия, г. Ижевск
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Отправлено Вчера, 19:48

Ну, всё!  Терпение лопнуло!

Всем трем клонам - БАН!!!  :mad:

 

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