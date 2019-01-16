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Где можно купить диплом?

Автор темы Кирилчик , Вчера, 12:25

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Сообщений в теме: 2

#1 Кирилчик

Кирилчик

    Забанен

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-3
Обычный

Отправлено Вчера, 12:25

Где можно купить диплом?

 


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#2 Vadim16

Vadim16

    Забанен

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-3
Обычный

Отправлено Вчера, 12:25

А смысл?, все легальные дипломы занесены в базу, где работодатель всегда может его проверить, а купленный нужно ждать пять лет, чтобы тебе ставили оценки, тогда всё будет легально. В метро тебе продадут только корочку. 


Сообщение отредактировал Vadim16: Вчера, 12:28

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#3 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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  • 25 931 сообщений
8 322
Очень хороший
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    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 19:45

Ну, и в чем смысл этого цирка?..

 

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