Где можно купить диплом?
#2
Отправлено Вчера, 12:25
А смысл?, все легальные дипломы занесены в базу, где работодатель всегда может его проверить, а купленный нужно ждать пять лет, чтобы тебе ставили оценки, тогда всё будет легально. В метро тебе продадут только корочку.
Сообщение отредактировал Vadim16: Вчера, 12:28
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#3
Отправлено Вчера, 19:45
Ну, и в чем смысл этого цирка?..
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