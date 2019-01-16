Где можно купить диплом?

Отправлено Вчера, 12:25

А смысл?, все легальные дипломы занесены в базу, где работодатель всегда может его проверить, а купленный нужно ждать пять лет, чтобы тебе ставили оценки, тогда всё будет легально. В метро тебе продадут только корочку.

Сообщение отредактировал Vadim16: Вчера, 12:28