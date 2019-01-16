Настройка GetCourse, техническая помощь инфобизнесу.

Техническая помощь для вашего инфобизнеса, большой опыт.
GetCourse самый популярный сервис для инфобизнесменов "Все в одном". Полная автоматизация инфобизнеса.Привязка IP телефонии к GetCourse. Запись и прослушивание звонков прямо из карточки клиента.Привязка рекуррентных платежей к GetCourse. Автоматическое продление и списание денег с банковских карт клиентов.Настройка партнерской программы для вашего GetCourse. Теперь вы сможете расширить продажи и создать свою МЛМ сеть.Настройка процессов в GetCourse. Теперь вы сможете автоматически рассылать письма в зависимости от действий клиентов.Возможность для клиентов подписаться на ваши мессенджеры и получать рассылки в них. Открываемость в разы больше чем в email.Боты в мессенджерах позволяют создать интерактивные опросы, текстовые квесты, повысить лояльность аудитории.Создание трансляций и вебинаров, автоматическая запись, комментарии, высокий охват пользователей.Разработка лэндингов для трансляций, продающих и каталогов курсов.Создание сайтов на WordPress для блогов, каталогов курсов. Настройка Мембершип.Таймер обратного отсчета на лендингах. Он меняет контент в зависимости от времени. Индивидуален для каждого клиента.Связка сложных систем, передача данных по API. Тонкая настройка систем. Стэк - PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS.Яндекс Дзен каналНовые возможности для продвижения. Яндекс сам рекомендует ваш контент пользователям на основе их интересов.Рассылка в ВконтактеОтдельная рассылка по подписавшимся пользователям Вконтакте.ПрототипированиеСоздание прототипов для лэндингов, сайтов, мобильных приложений.
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