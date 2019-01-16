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Настройка GetCourse, техническая помощь инфобизнесу.

Автор темы Андрей Благушка, Вчера, 09:26

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#1 Андрей Благушка

Андрей Благушка

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Обычный

Отправлено Вчера, 09:26

Техническая помощь для вашего инфобизнеса, большой опыт.

 

 

 

GetCourse самый популярный сервис для инфобизнесменов "Все в одном". Полная автоматизация инфобизнеса.
Привязка IP телефонии к GetCourse. Запись и прослушивание звонков прямо из карточки клиента.
Привязка рекуррентных платежей к GetCourse. Автоматическое продление и списание денег с банковских карт клиентов.
Настройка партнерской программы для вашего GetCourse. Теперь вы сможете расширить продажи и создать свою МЛМ сеть.
Настройка процессов в GetCourse. Теперь вы сможете автоматически рассылать письма в зависимости от действий клиентов.
Возможность для клиентов подписаться на ваши мессенджеры и получать рассылки в них. Открываемость в разы больше чем в email.
Боты в мессенджерах позволяют создать интерактивные опросы, текстовые квесты, повысить лояльность аудитории.
Создание трансляций и вебинаров, автоматическая запись, комментарии, высокий охват пользователей.
Разработка лэндингов для трансляций, продающих и каталогов курсов.
Создание сайтов на WordPress для блогов, каталогов курсов. Настройка Мембершип.
Таймер обратного отсчета на лендингах. Он меняет контент в зависимости от времени. Индивидуален для каждого клиента.
Связка сложных систем, передача данных по API. Тонкая настройка систем. Стэк - PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS.
Яндекс Дзен канал
Новые возможности для продвижения. Яндекс сам рекомендует ваш контент пользователям на основе их интересов.
Рассылка в Вконтакте
Отдельная рассылка по подписавшимся пользователям Вконтакте.
Прототипирование
Создание прототипов для лэндингов, сайтов, мобильных приложений.

 

 

 

 

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