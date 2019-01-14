Фиксированные взносы ИП за “себя” в 2019 году

Отправлено Вчера, 21:12

Напомню, что фиксированные взносы ИП за “себя”, это те самые налоги, которые ИП (УСН "доход") должен уплатить помимо основных 6% с его оборота (дохода).

Итак, в 2019 году это будут следующие суммы:

- Взносы в ПФР за себя (на пенсионное страхование): 29 354 руб.

- Взносы в ФФОМС за себя (на медицинское страхование): 6 884 руб.

Итого за 2019 год = 36 238 руб.

Так же, не забываем про 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей годового дохода.

Максимальный взнос на пенсионное страхование при доходе более, чем 300 тыс. рублей в год, составит: 234 832 руб.

Т.о., МАКСИМУМ , что вам придется заплатить налоговикам в 2019 году помимо 6% с оборота (дохода), это - 241 716 (6884+234832) руб.