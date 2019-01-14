Перейти к содержимому

Фотография

Фиксированные взносы ИП за “себя” в 2019 году

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 21:12

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 928 сообщений
8 322
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 21:12

Image201901150100481547499649.png

 

Напомню, что фиксированные взносы ИП за “себя”, это те самые налоги, которые ИП (УСН "доход") должен уплатить помимо основных 6% с его оборота (дохода).  
      
Итак, в 2019 году это будут следующие суммы:
      
- Взносы в ПФР за себя (на пенсионное страхование): 29 354 руб.
- Взносы в ФФОМС за себя (на медицинское страхование): 6 884 руб.
    
  Итого за 2019 год = 36 238 руб.
     
Так же, не забываем про 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей годового дохода.
Максимальный взнос на пенсионное страхование при доходе более, чем 300 тыс. рублей в год, составит: 234 832 руб.
     
Т.о., МАКСИМУМ, что вам придется заплатить налоговикам в 2019 году помимо 6% с оборота (дохода), это - 241 716 (6884+234832) руб.
      
Но самое главное: не забываем, что и эти 241 716 руб. вы сможете потом вычесть из суммы основного налога (тех 6% которые платятся с вашего дохода/оборота)
То есть, банально уменьшить основной налог за год (6% с оборота) на уже озвученые 241 716 руб.    ;)
 
 
 
B)

  • 0

Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

На правах рекламы

Обратно в Юридические вопросы ведения бизнеса


Количество пользователей, читающих эту тему: 165

0 пользователей, 164 гостей, 0 скрытых пользователей


    Yandex (1)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Юридические вопросы ведения бизнеса
  4. Правила форума