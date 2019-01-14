OkSender – программа для продвижения в социальной сети Одноклассники

Отправлено Вчера, 15:15

OkSender – программа для продвижения и раскрутки в социальной сети Одноклассники. Позволяет приглашать пользователей и друзей в группы,добавлять в друзья,делать массовые рассылки по группам/пользователям/друзьям/по комментариям. Помимо этого, программа позволяет парсить информацию из групп, а также парсить друзей/пользователей и много других функций..

Раскрутка вашего бизнеса или страницы в социальной сети пойдет как по маслу за считанные минуты, а причиной

этому является тот факт, что эта программа абсолютно новая, в этой версии абсолютно новый интерфейс, убрано все лишнее и оставлено

лишь необходимое для удобства пользования. Отличие этой программы от её аналогов в том, что написана она недавно и с учетом прежних

ошибок, так же использован усовершенствованный алгоритм, максимально совместимый с социальными сетями, благодаря которому вы сможете

выполнить огромное количество задач.

Эта программа которая отличается от других программ количеством своих функций, это можно сказать универсальный комбаин для

одноклассников, все самые "вкусные" возможности социальной сети можно получить через эту программу, Как пользоваться программой

разберётся даже ребенок, ничего сложного нет! Раскрутка групп в одноклассниках программа бесплатно, как раскрутить страницу в одноклассниках для продаж, как раскрутить группу в одноклассниках программа

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Пример работы программы в течении 10 часов

Видеоролик программы :