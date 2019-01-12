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НДС два раза?!

Автор темы Mikuskov, 12 Янв 2019 13:38

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#1 Mikuskov

Mikuskov

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Отправлено 12 Январь 2019 - 13:38

Здравствуйте.

При внесении суммы на кампанию мы платим НДС. Например, чтобы на счету оказались 1.000 рублей, нужно оплатить 1.200 рублей. Когда заходим в статистику кампании, в отчёте видим пункт "с учётом НДС". Без галочки цифры по тратам одни, а с галочкой - побольше. У меня вопрос: отчёт, если я правильно понимаю, ведётся от 1.000 рублей, за которую я уже отдал НДС. Так какой же теперь может быть НДС, если я его уже оплатил?! Второй раз что-ли берут НДС? Или я что-то не так понимаю? Проясните мне, пожалуйста.

Спасибо!

 


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