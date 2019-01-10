Правильная оптимизация сайтов (SEO - Seach Engines Optimization) от 10

Работаю с любыми движками, интернет магазинами и другими сайтами - всё обсуждается индивидуально.
Вся работа выполняется вручную + качественным платным софтом, качество выполнения работы - превыше всего!
Список услуг:
1. СЯ (Семантическое Ядро) - Важнейший этап для любого сайта:
- Все запросы отбираются полностью вручную;
- Все запросы кластеризуются по страницам сайта;
- Все запросы с точным вхождением – без пустышек;
- Составление Т3 для копирайтеров + написание SEO статей для людей.
2. Оптимизация категорий и других страниц сайта:
- Анализ контента на рабочих страницах сайта;
- Грамотное составление мета-данных (title, description);
- Составление h1-h3 по семантическому ядру;
- Оптимизация существующих и проработка новых страниц;
- Составление Т3 для копирайтеров + написание SEO статей для людей.
3. Технический аудит сайта:
- Анализ и подбор robots.txt для каждого сайта индивидуально;
- Анализ склейки домена с www и без www (настройка .htaccess);
- Проверка и создание sitemap;
- Проверка страниц сайта на ошибки 404;
- Распределение тегов h1-h4;
- Анализ внешних ссылок;
- Анализ сайта на ошибки;
и прочие технические моменты.
4. Внутренняя оптимизация:
- Проверка страниц на ошибки в плане SEO;
- Распределение веса между страницами сайта - очень важный пункт перед продвижением сайта;
- Составление и изменение мета-тегов, тегов группы «h», перелинковка;
- Работа с robots.txt, картами сайта, редиректом и выполнение других необходимых изменений.
- Проверка внешних ссылок;
И прочие необходимые для внутренней оптимизации моменты.
5. Рекомендации по юзабилити сайта:
- Личные рекомендации по изменению, доработке или удалению чего-либо в плане – дизайна, удобства пользователей и конечно SEO оптимизации сайта.
Цена оптимизации сайта от 1000руб, в зависимости от объёма работы.
Сроки работы до 7-ми суток.
Комплексное продвижение сайта на результат (от 8000 в месяц):
- Выполнение всех вышеперечисленных пунктов;
- Увеличение семантики и добавление новых уникальных, заточенных и оптимизированных страниц;
- Закупка статейных ссылок на выборочных и только качественных площадках;
- Множество других действий и регистраций, необходимых для лучшего роста позиций;
- Мониторинг позиций ключевых фраз и отчеты по продвижению сайта.
Услуги по теме:
- Создание сайтов от 3500 руб;
- Увеличение конверсии продаж – Вашей прибыли;
- Заполнение сайтов грамотными статьями, выводящими в ТОП;
- Настройка и администрирование контекстной рекламы;
- Программирование и доработка проектов практически любой сложности;
И многое другое.
Для наших клиентов:
- Бесплатные консультации;
- Предоставление аккаунта на нашем сервере с постоянной тех поддержкой напрямую;
- Постоянные скидки и бонусы.
Отзывы и примеры предоставляю при личной переписке по контактам:
- Скайп: live:seo163.ru
- Телеграм: @Seo163
- ICQ: 744-765-969
- Емеил: seo163.ru@yandex.ru
Для постоянных клиентов связь по телефону (Viber, WhatsApp).
Способы оплаты:
- Переводом на карту Сбербанка
- WebMoney
- Яндекс деньги
- Киви (QIWI) кошелек