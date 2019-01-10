Правильная оптимизация сайтов (SEO - Seach Engines Optimization) от 10

Отправлено 10 Январь 2019 - 11:48

Работаю с любыми движками, интернет магазинами и другими сайтами - всё обсуждается индивидуально.

Вся работа выполняется вручную + качественным платным софтом, качество выполнения работы - превыше всего!

Список услуг:

1. СЯ (Семантическое Ядро) - Важнейший этап для любого сайта:

- Все запросы отбираются полностью вручную;

- Все запросы кластеризуются по страницам сайта;

- Все запросы с точным вхождением – без пустышек;

- Составление Т3 для копирайтеров + написание SEO статей для людей.

2. Оптимизация категорий и других страниц сайта:

- Анализ контента на рабочих страницах сайта;

- Грамотное составление мета-данных (title, description);

- Составление h1-h3 по семантическому ядру;

- Оптимизация существующих и проработка новых страниц;

- Составление Т3 для копирайтеров + написание SEO статей для людей.

3. Технический аудит сайта:

- Анализ и подбор robots.txt для каждого сайта индивидуально;

- Анализ склейки домена с www и без www (настройка .htaccess);

- Проверка и создание sitemap;

- Проверка страниц сайта на ошибки 404;

- Распределение тегов h1-h4;

- Анализ внешних ссылок;

- Анализ сайта на ошибки;

и прочие технические моменты.

4. Внутренняя оптимизация:

- Проверка страниц на ошибки в плане SEO;

- Распределение веса между страницами сайта - очень важный пункт перед продвижением сайта;

- Составление и изменение мета-тегов, тегов группы «h», перелинковка;

- Работа с robots.txt, картами сайта, редиректом и выполнение других необходимых изменений.

- Проверка внешних ссылок;

И прочие необходимые для внутренней оптимизации моменты.

5. Рекомендации по юзабилити сайта:

- Личные рекомендации по изменению, доработке или удалению чего-либо в плане – дизайна, удобства пользователей и конечно SEO оптимизации сайта.

Цена оптимизации сайта от 1000руб, в зависимости от объёма работы.

Сроки работы до 7-ми суток.

Комплексное продвижение сайта на результат (от 8000 в месяц):

- Выполнение всех вышеперечисленных пунктов;

- Увеличение семантики и добавление новых уникальных, заточенных и оптимизированных страниц;

- Закупка статейных ссылок на выборочных и только качественных площадках;

- Множество других действий и регистраций, необходимых для лучшего роста позиций;

- Мониторинг позиций ключевых фраз и отчеты по продвижению сайта.

Услуги по теме:

- Создание сайтов от 3500 руб;

- Увеличение конверсии продаж – Вашей прибыли;

- Заполнение сайтов грамотными статьями, выводящими в ТОП;

- Настройка и администрирование контекстной рекламы;

- Программирование и доработка проектов практически любой сложности;

И многое другое.

Для наших клиентов:

- Бесплатные консультации;

- Предоставление аккаунта на нашем сервере с постоянной тех поддержкой напрямую;

- Постоянные скидки и бонусы.

Отзывы и примеры предоставляю при личной переписке по контактам :

- Скайп: live:seo163.ru

- Телеграм: @Seo163

- ICQ: 744-765-969

- Емеил: seo163.ru@yandex.ru

Для постоянных клиентов связь по телефону (Viber, WhatsApp).

Способы оплаты:

- Переводом на карту Сбербанка

- WebMoney

- Яндекс деньги

- Киви (QIWI) кошелек