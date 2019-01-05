EasyTop - [FREE] программа накрутки вконтакте

EasyTop – это многофункциональная программа, которая содержит в себе
несколько ботов для автоматического выполнения заданий в сервисах накрутки Turboliker, Snebes,
AdSocial. Каждый встроенный бот обладает своими настройками,
позволяющими устанавливать задержку, подключить сервис по автоматическому распознаванию капчи.
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Как раскрутить группу в ВК? В этой статье мы расскажем о способах и инструментах продвижения групп во ВКонтакте.
Для того, чтобы делать рекламу нам нужна программа EasyTop, которая недавно обновилась и было исправлены вылеты из программы.
Затем нам нужен один рабочий аккаунт вк. для того, чтобы зарабатывать балы на сервисах накрутки вк и потом их тратить на свою группу.
И да, на сервисах, которые есть в программе можно зарабатывать денежку и выводить потом на яндекс или вебмани и другие платежные системы.
Видеоролик по программе :
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Скачать : http://e-top.info/
Как заработать на этом софте?
Очень легко:
Если у вас имеются аккаунты от вк , то ставим в сервис накрутки , крутим баллы потом продает и получаем деньги.