EasyTop - [FREE] программа накрутки вконтакте

Отправлено Сегодня, 17:04

EasyTop – это многофункциональная программа, которая содержит в себе

Turboliker, Snebes, несколько ботов для автоматического выполнения заданий в сервисах накрутки

Promovk,Olike, Putliker Smofast,Addmefast,

позволяющими устанавливать задержку, подключить сервис по автоматическому распознаванию капчи.

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Как раскрутить группу в ВК? В этой статье мы расскажем о способах и инструментах продвижения групп во ВКонтакте.

Для того, чтобы делать рекламу нам нужна программа EasyTop, которая недавно обновилась и было исправлены вылеты из программы.

Затем нам нужен один рабочий аккаунт вк. для того, чтобы зарабатывать балы на сервисах накрутки вк и потом их тратить на свою группу.

И да, на сервисах, которые есть в программе можно зарабатывать денежку и выводить потом на яндекс или вебмани и другие платежные системы.

Видеоролик по программе :

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Как заработать на этом софте?

Очень легко:

Если у вас имеются аккаунты от вк , то ставим в сервис накрутки , крутим баллы потом продает и получаем деньги.