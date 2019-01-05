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EasyTop - [FREE] программа накрутки вконтакте

Автор темы nataliasamarusakova, Сегодня, 17:04

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#1 nataliasamarusakova

nataliasamarusakova

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Отправлено Сегодня, 17:04

 
 

EasyTop это многофункциональная программа, которая содержит в себе

 
несколько ботов для автоматического выполнения заданий в сервисах накрутки Turboliker, Snebes,
 
AdSocial. Каждый встроенный бот обладает своими настройками,
позволяющими устанавливать задержку, подключить сервис по автоматическому распознаванию капчи.
 
2.png
 
1.png
 
31otX0baKD0

Как раскрутить группу в ВК? В этой статье мы расскажем о способах и инструментах продвижения групп во ВКонтакте.
Для того, чтобы делать рекламу нам нужна программа EasyTop, которая недавно обновилась и было исправлены вылеты из программы.
Затем нам нужен один рабочий аккаунт вк. для того, чтобы зарабатывать балы на сервисах накрутки вк и потом их тратить на свою группу.
И да, на сервисах, которые есть в программе можно зарабатывать денежку и выводить потом на яндекс или вебмани и другие платежные системы.
 

Видеоролик по программе :

31otX0baKD0
 
Скачать : http://e-top.info/
 
Как заработать на этом софте?
Очень легко:
Если у вас имеются аккаунты от вк , то ставим в сервис накрутки , крутим баллы потом продает и получаем деньги.

 


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